إيقاف نجم رياضة الفنون القتالية كونور ماكغريغور 18 شهراً

أُوقف نجم رياضة الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي، كونور ماكغريغور (37 عاماً)، بعد تغيّبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات خلال فترة سنة، وفقاً لما أعلنت هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية، وتأكدت العقوبة بعد موافقة ماكغريغور على كل ما هو مطلوب.

وأوضحت هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية في بيان أن ماكغريغور، البطل السابق لفئتي الريشة والوزن الخفيف، وافق على العقوبة المفروضة عليه، وذكرت الهيئة أن النجم الأيرلندي، الذي يعد أحد أكثر مقاتلي الفنون القتالية المختلطة تحقيقاً للأرباح والشهرة، تخلّف عن ثلاثة اختبارات في 13 يونيو/حزيران و19 و20 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في انتهاك لبروتوكولات تحديد أماكن الرياضيين الخاصة بمكافحة المنشطات.

وذكرت الهيئة أيضاً أن ماكغريغور تعاون بشكل كامل مع التحقيق، وتحمّل المسؤولية، وقدم معلومات ساعدت على تفسير سبب تغيبه عن الاختبارات، وجاء في البيان الرسمي للعقوبة "على الرغم من هذه العوامل المخففة، تؤكد هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية أن دقة بيانات تحديد الأماكن وإمكانية إجراء اختبارات مفاجئة أمران أساسيان لنجاح برنامج مكافحة المنشطات الخاص بالفنون القتالية المختلطة".

وخفّضت الهيئة العقوبة من المدة القياسية البالغة عامين إلى 18 شهراً، مع تطبيق الإيقاف بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول عام 2024، وسيكون بإمكان ماكغريغور العودة إلى المنافسات في 20 مارس/آذار من العام المقبل، ما قد يتيح له المشاركة في نزال ضمن حدث الفنون القتالية المختلطة المقررة إقامته في البيت الأبيض في 14 يونيو/حزيران المقبل، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.