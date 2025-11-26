إيقاف نجم بيراميدز المصري 4 سنوات بسبب المنشطات

- أوقفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، لمدة أربع سنوات بسبب انتهاك لوائح المنشطات، مما يضع مستقبله الكروي في خطر كبير. - يتزامن الإيقاف مع أزمة قانونية أخرى يواجهها صبحي، حيث يخضع للحبس على ذمة قضية تزوير تخص امتحانات معهده الدراسي، مما جعله محور اهتمام وسائل الإعلام. - مع اقتراب صبحي من عامه التاسع والعشرين، سيواجه صعوبة في العودة للملاعب بعد انتهاء العقوبة في عام 2029، مما يهدد مسيرته الكروية بشكل كبير.

أصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حكماً رسمياً بإيقاف لاعب نادي بيراميدز المصري، رمضان صبحي (29 سنة)، لمدة أربع سنوات، عقب ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وفقاً للحكم الذي جرى إرساله، اليوم الأربعاء، إلى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وتسلّمت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات القرار رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الخطوات الإجرائية المعتمدة، وإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى بدء تنفيذ العقوبة فوراً، وفق اللوائح الدولية المنظمة. ويأتي القرار بحق النجم، رمضان صبحي، متزامناً مع أزمة كبرى يمر بها اللاعب، إذ يخضع حالياً للحبس على ذمة قضية تزوير تخص امتحانات معهده الدراسي، الأمر الذي جعله حديث وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وبات مستقبل رمضان صبحي على المحك بعدما اقترب من عامه التاسع والعشرين، كما أن إيقافه سينتهي في عام 2029، وهو في الثانية والثلاثين من عمره، بخلاف أزمة قضية التزوير الخاصة بدراسته، ما يعني عدم قدرته على خوض المواجهات رفقة ناديه بيراميدز سواء في البطولات المحلية أو القارية، وهي المشكلة التي تواجه إدارة الفريق في الفترة الحالية.

ويذكر أن رمضان صبحي، كان أحد المواهب الصاعدة بقوة في الكرة المصرية، لكن مشكلاته خارج الملاعب، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها، حالت دون قدرته على إبراز ما يتمتع به من مهارة فنية كبرى، إلا أن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، يعني حرمانه من اللعب لمدة أربع سنوات كاملة، ما يعني فعلياً نهاية مسيرته الكروية.