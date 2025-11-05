إيقاف نجم التنس التونسي مالك الجزيري والسبب صادم

- أوقف الاتحاد الدولي للتنس النجم التونسي السابق مالك الجزيري لمدة تسعة أشهر وغرّمه خمسة آلاف دولار بسبب تورطه في فساد مالي مرتبط ببطولة كأس ديفيز، حيث يبدأ الإيقاف في 28 أكتوبر 2025 وينتهي في 27 يوليو 2026. - اعترف الجزيري بتورطه مع الإسباني ديفيد ماريرو في شراء دعوات للاعبين غير المصنفين للمشاركة في البطولات الكبرى بين 2022 و2023، مما أدى إلى إيقاف ماريرو لمدة ثلاث سنوات. - يُعد الجزيري اللاعب التونسي الوحيد الذي وصل إلى المركز الـ42 عالميًا في 2019، ويدرب حاليًا اللاعب الكندي فاسك بوسبيسيل.

وجّه الاتحاد الدولي للتنس صدمة قوية للنجم التونسي السابق والمدرب الحالي، مالك الجزيري (41 سنة)، عندما قرّر إيقافه ومعاقبته بغرامة مالية، بسبب تورّطه في عمليات غير قانونية تصنّف ضمن خانة الفساد المالي، في لوائح المنافسات الدولية لكرة المضرب. وأعلنت وحدة النزاهة، داخل الاتحاد الدولي للتنس في بيان رسمي يوم الأربعاء، إيقاف الجزيري عن التدريب لمدّة تسعة أشهر وتغريمه بخمسة آلاف دولار أميركي، بعد اعترافه بتورطه في انتهاك قواعد بطولة كأس ديفيز المفتوحة للتنس، وبالتالي بدأ إيقاف الجزيري في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لينتهي في 27 يوليو/تموز 2026.

واعترف الجزيري بتورطه مع لاعب التنس الإسباني السابق ديفيد ماريرو (45 عامًا) بشراء الدعوات التي يمنحها الاتحاد الدولي للاعبين غير المصنفين، من أجل المشاركة في البطولات الكبيرة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2023، حيث لعب جنباً إلى جنب في مسابقات الزوجي، ليتعرض الإسباني كذلك إلى عقوبة الإيقاف، 3 سنوات.

ويُعتبر مالك الجزيري اللاعب التونسي الوحيد الذي وصل إلى المركز الـ42 عالمياً، وذلك في العام 2019، وهو أفضل ترتيب يحققه لاعب تونسي على مستوى الرجال في التاريخ، بعد مسيرة طويلة وحافلة استمرت من سنة 2002 إلى العام 2023، قبل أن يدخل غمار التدريب، ليقود اللاعب الكندي، فاسك بوسبيسيل (35 سنة)، وهو الآن يعمل لمنتخب بلاده تونس المشارك في بطولة كأس ديفيز.