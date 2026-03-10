إيقاف حكم في السعودية حتى نهاية الموسم بسبب خطأ غريب

- أوقفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم إبراهيم الجريس حتى نهاية الموسم، بسبب عدم تدوينه بطاقة صفراء للاعب ماتيا ناستاسيتش، مما سمح له بالمشاركة في مباراة غير مؤهل لها. - قدمت إدارة فريق الوحدة احتجاجاً رسمياً بعد مشاركة ناستاسيتش في المباراة ضدهم، وفازت بقرار لجنة الاستئناف، الذي منحهم الفوز بنتيجة 3-0. - استُبعد الجريس من طاقم مباراة الخلود والرياض، وقررت اللجنة عدم إشرافه على أي لقاء في المسابقات المحلية حتى نهاية الموسم.

قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الحكم إبراهيم الجريس حتى نهاية الموسم، بسبب ما فعله مع النجم الصرب، ماتيا ناستاسيتش (32 عاماً)، الذي يلعب مع فريق العلا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية (دوري يلو).

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، الثلاثاء، أن الحكم إبراهيم الجريس لم يدوّن البطاقة الصفراء بحق ماتيا ناستاسيتش خلال المواجهة، التي لعبها ضد فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة 15 من منافسات دوري الدرجة الثانية، يوم السابع من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، الأمر الذي جعل المدافع يخوض المباراة التالية مع ناديه العلا أمام فريق الوحدة.

ومنح الحكم إبراهيم الجريس بطاقة صفراء لمدافع نادي العلا ماتيا ناستاسيتش، ولم يقم بتدوين الأمر على الورقة الخاصة به، لكن الصربي حصل على إنذار آخر أمام فريق الزلفي، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية، لترتفع عدد البطاقات الصفراء في رصيده إلى أربعة قبل لقاء الوحدة، الذي شارك فيه ضمن الجولة 22 بالمسابقة المحلية يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم وجوب إيقافه مباراة واحدة تلقائياً لتراكم الإنذارات.

وفاز نادي العلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على الوحدة، بل إن ماتيا ناستاسيتش تمكن من تسجيل أحد الأهداف، الأمر الذي جعل إدارة فريق الوحدة تقدم احتجاجاً رسمياً، بسبب عدم أهلية مشاركة النجم الصربي، وفاز بقرار من لجنة الاستئناف في 18 فبراير/ شباط الماضي، وحصل على ما يُرضيه، عبر قرار بانتصاره رسمياً بنتيجة المباراة، ثلاثة أهداف نظيفة، لكن ما حدث جعل لجنة الحُكام تتحرك.

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد الحكم إبراهيم الجريس من طاقم مباراة الخلود والرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى، يوم 19 فبراير/شباط الماضي، رغم أنه كان الحكم الرابع، إلا أن القرار النهائي أفضى إلى معاقبته، بعدم جعله يشرف على أي لقاء في المسابقات المحلية حتى نهاية الموسم الجاري.