إيقاف تنفيذ حكم حبس رمضان صبحي في قضية التزوير

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية إيقاف تنفيذ حكم حبس لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي (29 عاماً) مدة عام واحد، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، بعد نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، ليزول شبح الحبس بعد قضائه عدة أسابيع على ذمة القضية، على أن ينهي إجراءات خروجه في الساعات المقبلة.

وأكد رمضان صبحي في جلسة، اليوم السبت، براءته عند سماع أقواله في ما نسب إليه من المشاركة في تزوير محرر رسمي، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن وجود شخص آخر بدلاً منه لأداء الامتحان في المعهد. ولن يكون الحكم القضائي كافياً لإعادة رمضان صبحي إلى المشهد الكروي من جديد في ظل إيقاف اللاعب أربع سنوات رسمياً من جانب وكالة مكافحة المنشطات الدولية في قضية التلاعب بعينة منشطات له في مباراة سابقة لنادي بيراميدز، ويحتاج للتظلم ضد قرار إيقافه أربع سنوات عن مزاولة كرة القدم في المحكمة الفيدرالية السويسرية لإيقاف تنفيذ العقوبة وتقديم الإثباتات التي تؤكد عدم وجود تلاعب في عينة المنشطات المنسوبة إليه في التحقيقات السابقة من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتولى النادي الأهلي الدفاع عن رمضان صبحي في ساحات القضاء خلال الاستئناف الذي تم الحكم فيه اليوم بعد اعتذار محامي اللاعب، دعماً لرمضان صبحي بوصفه لاعباً سابقاً ومن أبناء النادي. وجرى تداول القضية في الفترة الأخيرة، عندما أُلقي القبض على أحد الأشخاص الذي انتحل شخصية رمضان صبحي، وكان يؤدي الامتحانات بالنيابة عنه في أحد المعاهد، وعند مراجعته، كشف عن اتفاقه مع اللاعب على إثبات حضوره الامتحانات منتحلاً شخصية اللاعب.