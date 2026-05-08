إيقاف بطل أولمبي برازيلي في أولمبياد 2016 بسبب فحص المنشطات

رياضات أخرى
برازيليا

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
08 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:03 (توقيت القدس)
مايكون سيكويرا خلال مشاركته في ألعاب بان أميركا، 24 أكتوبر 2023 (Getty)
مايكون سيكويرا خلال مشاركته في ألعاب بان أميركا، 24 أكتوبر 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تعرض الرياضي البرازيلي مايكون سيكويرا لعقوبة إيقاف لمدة عامين بسبب تغيبه عن فحوصات المنشطات، مما يعد انتهاكاً لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
- سيكويرا، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، لم يكن متاحاً لتقديم عينات الفحص ثلاث مرات خلال عام واحد، مما أدى إلى إيقافه حتى 18 يناير 2028.
- يُلزم النظام العالمي الرياضيين بتحديد ساعة يومياً لتقديم عينات الفحص، ويُعتبر عدم الإبلاغ عن مكانهم انتهاكاً لقواعد المكافحة.

تعرض الرياضي البرازيلي والبطل الأولمبي، مايكون سيكويرا (33 سنة)، لعقوبة الإيقاف بسبب عدم إجراء فحوصات خاصة بالكشف عن المنشطات خلال هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي يُعتبر مخالفاً لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات للاتحاد العالمي للتايكوندو إيقاف رياضي برازيلي مُميز حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهو مايكون سيكويرا (33 سنة)، لمدة عامين، الجمعة، بسبب تغيّبه عن الخضوع لفحوصات الكشف عن المواد المحظورة، وأشارت إلى أن سيكويرا لم يكن متاحاً لتقديم عينة من الفحص دون إشعار مسبق ثلاث مرات خلال عام واحد.

وبحسب البيان الرسمي الذي أصدرته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فإن عقوبة سيكويرا ستبدأ من الآن وتمتد حتى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2028، وكان سيكويرا حصد الميدالية البرونزية في فئة وزن 80 كيلوغراماً للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو قبل حوالى ثماني سنوات، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأميركية عام 2023، في وقت لم يتضح ما إذا كان سيكويرا لا يزال يشارك في المنافسات عندما تغيب عن الفحوصات.

نيومان تحتفي بالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، 9 أغسطس 2024 (دي سوزا/فرانس برس)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

إيقاف الكندية أليشا نيومان لمخالفتها قواعد المنشطات

ويشترط النظام العالمي على الرياضيين تحديد ساعة واحدة يومياً يكونون خلالها متاحين لتقديم عينة للفحص، ويمكن مقاضاة الرياضيين في حال عدم الإبلاغ عن مكان وجودهم ثلاث مرات خلال فترة 12 شهراً، وذلك باعتباره انتهاكاً لقواعد المكافحة الخاصة باللجنة الدولية للألعاب الأولمبية والتي تُشرف على تنظيم الألعاب الكبيرة وكذلك المنافسات الدولية التي تُلعب سنوياً في جميع الرياضات الأولمبية.

دلالات
المزيد في رياضة
من مواجهة ثاندر وليكرز في ملعب بايكوم سنتر، 8 مايو 2026 (جوشوا غيتيلاي/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

بلاي أوف السلة الأميركية: ثاندر وبيستونز يتقدمان 2-0

مبابي مع ريال مدريد في ملعب ريال بيتيس، 24 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

44 مليون توقيع ضد مبابي... موقع فرنسي يكشف حقيقة العريضة

فرحة رايو فاييكانو في ملعب ستراسبورغ الفرنسي، 7 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

إسبانيا تواصل هيمنتها أوروبياً وتضمن مقعداً خامساً في دوري الأبطال