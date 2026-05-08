إيقاف بطل أولمبي برازيلي في أولمبياد 2016 بسبب فحص المنشطات

- تعرض الرياضي البرازيلي مايكون سيكويرا لعقوبة إيقاف لمدة عامين بسبب تغيبه عن فحوصات المنشطات، مما يعد انتهاكاً لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. - سيكويرا، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، لم يكن متاحاً لتقديم عينات الفحص ثلاث مرات خلال عام واحد، مما أدى إلى إيقافه حتى 18 يناير 2028. - يُلزم النظام العالمي الرياضيين بتحديد ساعة يومياً لتقديم عينات الفحص، ويُعتبر عدم الإبلاغ عن مكانهم انتهاكاً لقواعد المكافحة.

تعرض الرياضي البرازيلي والبطل الأولمبي، مايكون سيكويرا (33 سنة)، لعقوبة الإيقاف بسبب عدم إجراء فحوصات خاصة بالكشف عن المنشطات خلال هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي يُعتبر مخالفاً لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات للاتحاد العالمي للتايكوندو إيقاف رياضي برازيلي مُميز حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهو مايكون سيكويرا (33 سنة)، لمدة عامين، الجمعة، بسبب تغيّبه عن الخضوع لفحوصات الكشف عن المواد المحظورة، وأشارت إلى أن سيكويرا لم يكن متاحاً لتقديم عينة من الفحص دون إشعار مسبق ثلاث مرات خلال عام واحد.

وبحسب البيان الرسمي الذي أصدرته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فإن عقوبة سيكويرا ستبدأ من الآن وتمتد حتى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2028، وكان سيكويرا حصد الميدالية البرونزية في فئة وزن 80 كيلوغراماً للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو قبل حوالى ثماني سنوات، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأميركية عام 2023، في وقت لم يتضح ما إذا كان سيكويرا لا يزال يشارك في المنافسات عندما تغيب عن الفحوصات.

ويشترط النظام العالمي على الرياضيين تحديد ساعة واحدة يومياً يكونون خلالها متاحين لتقديم عينة للفحص، ويمكن مقاضاة الرياضيين في حال عدم الإبلاغ عن مكان وجودهم ثلاث مرات خلال فترة 12 شهراً، وذلك باعتباره انتهاكاً لقواعد المكافحة الخاصة باللجنة الدولية للألعاب الأولمبية والتي تُشرف على تنظيم الألعاب الكبيرة وكذلك المنافسات الدولية التي تُلعب سنوياً في جميع الرياضات الأولمبية.