يعمل الاتحاد التونسي لكرة القدم في الوقت الحالي، على ضمان حضور أكبر عدد ممكن من لاعبيه المغتربين في أوروبا، خلال مشاركة منتخب "نسور قرطاج" في النسخة الثانية من بطولة كأس العرب في قطر 2025، التي ستقام منافساتها في الفترة الممتدة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، فهل يكون لاعب نادي بيرنلي الإنكليزي حنبعل المجبري (23 عاماً)، واحداً منهم؟

وبات المجبري مرشّحاً للانضمام إلى قائمة المنتخب التونسي منذ بداية البطولة، رغم أنّ منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ستكون مستمرة خلال إقامة كأس العرب، وهي مفاجأة يسعى إلى تحقيقها المسؤولون في الجهازين الإداري والفني، بعد الاستفادة من وضعية اللاعب الصعبة في ناديه.

وأعلن المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، في المؤتمر الصحافي بعد التعادل (1-1) ضد موريتانيا ودياً، أمس الأربعاء، أن مشاركة حنبعل في بطولة كأس العرب أصبحت ممكنة جداً، بالتزامن مع تهديد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بإيقافه لفترة طويلة، ما يجعله متاحاً لكتيبة "نسور قرطاج" في أثناء فعاليات كأس العرب.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، فإنّ إدارة بيرنلي لا تمانع تحرير المجبري لحضور هذا الحدث العربي الكبير، والبقاء كذلك مع المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام بالمغرب بين 21 ديسمبر /كانون الأول/ و18 يناير/كانون الثاني، حتى يحافظ على جهوزيته ويشارك في المنافسات الرسمية، إذا سلّط عليه الاتحاد الإنكليزي بالفعل عقوبة الإيقاف لفترة طويلة.

وبدوره يتحمّس المجبري للمشاركة الثانية له توالياً في كأس العرب، بعدما عاش نسخة 2021 بقطر، عندما كان لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، إذ خطف الأنظار في ذلك الوقت، بما أنه كان يلعب مبارياته الأولى في مشواره مع "نسور قرطاج".

وأعلن الاتحاد الإنكليزي في بيان رسمي، الأربعاء: "لاعب بيرنلي، حنبعل المجبري، متهم بخرق قواعد اللعبة أو الانخراط في سلوك غير لائق أو مسيء، بالبصق على جماهير ليدز يونايتد أو تجاهها، وذلك عند الدقيقة 67 من زمن المواجهة، لدى المجبري مهلة حتى الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرد على الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد".