أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، إيقاف اللاعبة الكندية أليشا نيومان (31 سنة)، صاحبة برونزية القفز بالزانة في أولمبياد باريس 2024، 20 شهراً لفشلها في الامتثال لقواعد تحديد مكان الوجود الخاص بفحوص المنشطات، وبالتالي مخالفة قواعد فحوص المنشطات، وفقاً لما أعلنته وحدة النزاهة، اليوم الجمعة. وجاء في منشور للوحدة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، أليشا نيومان (كندا) لمدة 20 شهراً، اعتباراً من 3 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب فشلها في تحديد أماكن الوجود، مع شطب نتائجها المسجلة ابتداء من 23 أغسطس/ آب 2025".

وأوقفت الكندية البالغة 31 عاماً مؤقتاً في 3 فبراير/ شباط، بسبب ثلاث مخالفات تتعلق بتحديد أماكن الوجود خلال فترة 12 شهراً، وتحديداً في أيام: 27 فبراير 2025، و17 و23 أغسطس من العام نفسه. وتعتبر مخالفة "مكان الوجود" التي تلقتها نيومان، إحدى المخالفات التي تلزم فيها قواعد مكافحة المنشطات الرياضيين بتقديم معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم، لتمكين الجهات المختصّة من إجراء فحوص مفاجئة لهم، وأي فشل متكرر في تقديم هذه المعلومات يُعتبر انتهاكاً حتى دون ثبوت تعاطي مواد محظورة.

كرة عالمية "فيفا" يتعهد بمراجعة سياسة أسعار تذاكر مونديال 2030

وتعكس عقوبة نيومان تشدّد الهيئات الرياضية في تطبيق قواعد مكافحة المنشطات، إذ لا يقتصر الأمر على المواد المحظورة فحسب، بل يشمل أيضاً الالتزام الصارم بإجراءات المراقبة والمتابعة. وكانت نيومان، قد أوقفت مؤقتاً في 3 فبراير 2026 بعد تسجيل هذه المخالفات، قبل أن يجري تثبيت العقوبة رسمياً اليوم الجمعة. ولم تشارك البطلة الكندية، صاحبة برونزية القفز بالزانة في أولمبياد 2024، في أي منافسات منذ ظهورها الأخير في لقاء الدوري الماسي في الرباط خلال مايو/ أيار الماضي.