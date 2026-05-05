إيفرتون يُعلن اعتقال مشجع بسبب العنصرية تجاه نجم مانشستر سيتي

- أعلن نادي إيفرتون عن اعتقال مشجع بتهمة العنصرية تجاه نجم مانشستر سيتي، أنطوان سيمينيو، خلال مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث ألقت شرطة ميرسيسايد القبض على الرجل البالغ من العمر 71 عاماً. - تم الإفراج عن المشجع بكفالة مع شروط تمنعه من الاقتراب من الملاعب الرياضية، وأكد نادي إيفرتون رفضه التام للعنصرية والتمييز في الرياضة والمجتمع. - أدان نادي مانشستر سيتي الإساءات العنصرية ضد سيمينيو، مشيداً بتحرك إيفرتون والشرطة، وأكد دعمه الكامل للاعبين المتضررين من التمييز.

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي عن اعتقال مشجع كرة قدم بتهمة العنصرية تجاه نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس الاثنين، في إطار الجولة الـ35 من منافسات بطولة الدوري الإنكليزي.

وأكد نادي إيفرتون في بيان رسمي الثلاثاء، اعتقال المشجع صاحب الإساءات العنصرية تجاه نجم نادي مانشستر سيتي، أنطوان سيمينيو، مشيراً إلى أن شرطة ميرسيسايد ألقت القبض على الرجل، البالغ من العمر 71 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جريمة إخلال بالنظام العام ذات دوافع عنصرية، وذلك بعد أن أبلغ مشجعون وموظفو ملعب هيل ديكنسون عن الحادثة التي وقعت خلال مباراة أمس الاثنين.

وجاء في بيان نادي إيفرتون الرسمي: "تم الإفراج عنه بكفالة مع شروط تشمل منعه من الاقتراب لمسافة ميل واحد من أي ملعب رياضي محدد، لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل ركلة البداية، وأثناء المباريات، ولمدة تصل إلى أربع ساعات بعد صافرة النهاية.. العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما غير مقبولين مطلقاً، ولا مكان لهما في ملاعبنا أو رياضتنا أو مجتمعنا، ولن يتم التسامح مع سلوك من هذا النوع".

من جهته، أدان نادي مانشستر سيتي الإساءات العنصرية ضد نجمه أنطوان سيمينيو وذكر في بيان رسمي، الثلاثاء: "يُدين مانشستر سيتي بشدة الإساءات العنصرية التي استهدفت أنطوان سيمينيو في مباراة الأمس، ونرحب بالتحرك السريع من نادي إيفرتون والشرطة لتحديد الشخص المسؤول. نشعر أيضاً بخيبة أمل لا توصف لسماع أن مارك جيهي تعرض لسلسلة من المنشورات العنصرية البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لكل من أنطوان ومارك، ولن نقبل أبداً التمييز من أي نوع في لعبتنا".