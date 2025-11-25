إيفرتون يفرض منطقه في أولد ترافورد رغم طرد لاعبه الذي صفع زميله

- نجح نادي إيفرتون في تحقيق فوز مفاجئ على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بهدف دون مقابل، رغم طرد لاعبه إدريسا غانا غاي، مما أثار الشكوك حول قدرة "الشياطين الحمر" على استغلال التفوق العددي. - أظهر إيفرتون تماسكاً لافتاً بعد الطرد، حيث أعاد تنظيم خط الوسط واعتمد على تمريرات قصيرة ومرتدات سريعة، مما أزعج دفاع مانشستر يونايتد وأدى إلى تسجيل هدف الفوز. - فشل مانشستر يونايتد في فرض شخصيته واستغلال الفرص، حيث بدت تحركاته بلا إيقاع، مما زاد من إحباط الجماهير وأدى إلى خسارة قاسية أمام إيفرتون.

فرض نادي إيفرتون منطقه في ملعب أولد ترافورد، رغم طرد لاعبه إدريسا غانا غاي (36 عاماً)، إذ أسقط مضيفه مانشستر يونايتد في هزيمة مربكة بهدف دون مقابل، أعادت إثارة الشكوك حول توازن فريق "الشياطين الحمر" وقدرته على التعامل مع المباريات التي تسير لمصلحته عددياً. وجاء الانتصار خارج الديار ليعكس تماسكاً لافتاً لدى "التوفيز"، بعكس التباطؤ والارتباك، الذي ظهر على أصحاب الأرض.

وبدأ نادي إيفرتون المباراة بقوة واضحة، وأحكم تنظيمه الدفاعي عبر تمركز جيد خفّض من خطورة تحركات يونايتد، لكن مشجعيه فوجئوا حين انفجر الوضع بين إدريسا غاي وزميله مايكل كين، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب السنغالي، بعد صفعه شريكه في خطّ الدفاع. ويبدو المشهد كفيلاً بإسقاط الفريق نفسياً، لكن ما حدث لاحقاً سار بعكس كل التوقعات. وردّ إيفرتون على الصدمة بسرعة الذكاء، وأعاد بناء خط الوسط عبر توزيع الأدوار، وتقريب المسافات بين الخطوط. وأظهر لاعبو النادي الأزرق قدرة عالية على امتصاص ضغط يونايتد، في وقت بدا صاحب الأرض غير قادر على استثمار التفوق العددي، بينما اعتمد إيفرتون على تمريرات قصيرة مدروسة أخرجت لاعبيه من الضغط، ثم انتقلوا إلى المرتدات السريعة، التي سبّبت إزعاجاً كبيراً لدفاع "الشياطين الحمر"، وكلفته تلقي هدف واحد كانت قيمته النقاط الثلاث.

وفشل مانشستر يونايتد في فرض شخصيته، رغم كل المعطيات المتاحة، إذ تراجع نسق الفريق بطريقة ألغت أي فرصة لصناعة تهديد حقيقي، بينما بدت التحركات بلا إيقاع ومعزولة عن بعضها. وضاعف هذا الانكماش إحباط الجماهير، التي شاهدت فريقها يكرر الأخطاء ذاتها: استحواذ بلا فكرة، وتمريرة بلا مقصد، وردة فعل بلا حِدّة. وضرب إيفرتون في اللحظة المناسبة، حين نجح في ترجمة إحدى المرتدات إلى هدف مستحق، مستفيداً من خروج دفاع يونايتد عن تركيزه. وحافظ الضيوف على تقدّمهم حتى النهاية، بفضل صلابة لافتة من حارس مرماهم، جوردان بيكفورد، وخط دفاع لم يتراجع ذهنياً بعد الطرد.

ودفع مانشستر يونايتد ثمن تردده، وغادر الملعب بخسارة قاسية أمام فريق لعب أكثر من ساعة منقوصاً. ويعكس المشهد تبايناً صارخاً في الذهنية بين الطرفين، ففريق عرف كيف يحوّل الفوضى إلى دافع، وآخر أخفق في تحويل التفوق العددي إلى فرصة للفوز، أو حتى للعودة في النتيجة.