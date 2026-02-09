إيغور تياغو.. بائع فواكه ينافس هالاند ويجذب أنظار كبار أوروبا

- إيغور تياغو، مهاجم برازيلي يبلغ 24 عامًا، يتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برنتفورد، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، مما يجعله محط أنظار الأندية الكبرى ومرشحًا للمنتخب البرازيلي. - نشأ في ظروف صعبة بولاية غوياس، حيث عمل في وظائف متعددة لدعم عائلته، وبدأ مسيرته في كرة الصالات قبل أن ينتقل إلى كروزيرو، حيث واجه ضغوطًا نفسية كبيرة. - في 2022، انتقل إلى لودوغوريتس البلغاري وتألق بتسجيل 21 هدفًا، مما قاده إلى كلوب بروج ثم برنتفورد، حيث أصبح نجمًا بارزًا.

بعد عام ونصف عام من وصوله إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، يعيش البرازيلي إيغور تياغو (24 عاماً) أفضل فتراته الكروية على الإطلاق، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. فبرصيد 16 هدفاً، يحتل مهاجم برنتفورد المركز الثاني في ترتيب هدافي البريمييرليغ، خلف النرويجي إرلينغ هالاند الذي يتفوق عليه بأربعة أهداف. وبات تياغو مرشحاً بقوة لدخول حسابات منتخب بلاده في الاستحقاقات المقبلة، بعد أن صنع لنفسه اسماً عالمياً رغم مسيرة مليئة بالعقبات، إذ لم يسبق له خوض منافسات الدوري البرازيلي، وتعرض للرفض من عدة أندية في بلاده، وعانى من الاكتئاب، قبل أن يهاجر إلى بلغاريا بحثاً عن إنقاذ مسيرته الكروية.

وبحسب تقرير صحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية، وُلد إيغور تياغو عام 2001 في مدينة سيدادي أوكسيدنتال بولاية غوياس، ونشأ وسط عائلة من أربعة إخوة في ظروف معيشية قاسية. والدته، ماريا ديفا، كانت تعمل في جمع النفايات لتأمين قوت العائلة، بينما فقد والده في سن مبكرة بعدما توفي عندما كان إيغور في الثالثة عشرة من عمره بسبب إدمان الكحول. ويروي اللاعب أن قراره أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً اتخذه في طفولته، عندما سمع أحد أقاربه يقول لوالدته إنهم يعيشون على حساب الآخرين، ليقول لها حينها: "لن يهينك أحد بعد الآن، سأصبح لاعب كرة قدم، وسترون". ولمساعدة عائلته مادياً، عمل إيغور في كل ما كان متاحاً؛ فباع الفواكه، ونظف السيارات، وعمل في البناء، بالتوازي مع لعب كرة القدم في نادي غريميو أوكسيدنتال المحلي. وبدأ مسيرته هناك في كرة الصالات التي ساهمت في صقل مهاراته الفنية، وفي سن السادسة عشرة، جرّب حظه مع بعض الأندية الكبرى، لكنه لم ينجح في نيل فرصة. وكانت محطته التالية فريق فيري، أحد أندية الدوري الإقليمي، حيث تألق بشكل لافت وسجل العديد من الأهداف، ليجذب أنظار نادي كروزيرو الذي ضمه إلى فئاته العمرية.

وفي كروزيرو، أكمل مسيرته، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 22 يناير/كانون الثاني 2020 ضمن بطولة مينيرو أمام بوا إسبورتي، وسجل هدفاً في الفوز بهدفين من دون رد. ومنذ تلك اللحظة، بدأ يكتسب خبرة المباريات مسجلاً 10 أهداف في 64 مباراة، إلا أن مشاركاته جاءت كلها في دوري الدرجة الثانية، بعدما كان النادي يمر بأسوأ فتراته، حيث قدم موسمين كارثيين في 2020 و2021. وأثّر هذا المناخ المشحون عليه نفسياً، ولم يتمكن من التعايش مع الضغوط، ليقع في دوامة اكتئاب حادة جعلته يشكك في نفسه ويفكر جدياً في اعتزال كرة القدم، كما كشف في مقابلة صحافية سابقة، وكان الحل بالنسبة إليه هو الرحيل خارج البلاد.

وفي مطلع عام 2022، حط إيغور الرحال في بلغاريا، لينضم إلى نادي لودوغوريتس، وفي بدايته هناك، لم يحصل على دقائق لعب كثيرة، بل طلب بنفسه المشاركة مع الفريق الرديف. واستمرت تجربته البلغارية عاماً ونصف عام، تكيف خلالها مع ثقافة مختلفة تماماً عن البرازيل، ونجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 11 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة. وفتح له هذا التألق أبواب الانتقال إلى كلوب بروج البلجيكي، حيث واصل أرقامه القوية بتسجيل 29 هدفاً في 55 مباراة، قبل أن يصل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما دفع برنتفورد 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه بديلاً لإيفان توني. غير أن بدايته في إنكلترا لم تكن سهلة، إذ خاض مباراة واحدة فقط في كأس الرابطة الإنكليزية سجل خلالها هدفاً في شباك بورنموث، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الركبة، ليبتعد عن الملاعب حتى قرب نهاية الموسم.

ومع عودته في منتصف العام الماضي بعد فترة إعداد قوية، ظهر إيغور بحلة جديدة، وافتتح مشواره في الموسم بهدف أمام نوتنغهام فورست رغم خسارة فريقه، ومنذ ذلك الحين، سجل 16 هدفاً، من بينها أربع ثنائيات، إحداها أمام مانشستر يونايتد، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق. وأكد سيرجيو غونسالفيس، الذي تكفل برعايته في بداياته مع غريميو أوكسيدنتال وساعده في خوض تجارب مع أندية برازيلية، أنه تلقى لاحقاً اتصالات من كشافين سبق لهم تقييم اللاعب، وأبدوا ندمهم على تفويت فرصة التعاقد معه. وبفضل طوله الذي يبلغ 191 سنتيمتراً، يمتلك تياغو مواصفات نادرة بين المهاجمين البرازيليين، ويواصل حلمه بالحصول على أول استدعاء لمنتخب بلاده، في وقت يواصل فيه هز الشباك وفرض اسمه بقوة على الساحة الأوروبية.