- حصل بورخا إيغليسياس، مهاجم سيلتا فيغو، على فرصة ذهبية لتمثيل منتخب إسبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد إصابة لامين يامال. - استدعى المدرب لويس دي لا فوينتي إيغليسياس ليحل محل يامال المصاب في قائمة الفريق لمواجهة جورجيا وبلغاريا، مما يُعد مفاجأة كبيرة لنجم سيلتا فيغو. - يُعتبر إيغليسياس من المهاجمين المميزين في الليغا، حيث سجل 201 هدف في 505 مباريات، ويعتمد عليه فريقه بشكل كبير في الدوري الإسباني.

حصل مهاجم نادي سيلتا فيغو الإسباني، الهداف، بورخا إيغليسياس (32 سنة)، على فرصة ذهبية لا تُعوض لتمثيل منتخب إسبانيا في مباريات التصفيات الأوروبية المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مستفيداً من الإصابة التي تعرّض لها الجناح الهجومي الشاب لامين يامال مع فريقه برشلونة.

واستدعى مدرب منتخب إسبانيا الإسباني لويس دي لا فوينتي، المهاجم بورخا إيغليسياس ليكون بديل لامين يامال المصاب في قائمة الفريق لمواجهة جورجيا وبلغاريا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026. وجاء استدعاء نجم سيلتا فيغو، بعد إصابة يامال في منطقة العانة بعد مباراة فريقه برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه فرصة ذهبية لإيغليسياس لأنه لعب مباراتين فقط مع منتخب إسبانيا في تاريخه وكانت ثانيتهما يوم 28 مارس/ آذار عام 2023، وعليه يأتي هذا الاستدعاء بمثابة مفاجأة كبيرة لنجم سيلتا فيغو الذي لا يُعتبر من بين نجوم كرة القدم الإسبانية الذين يظهرون مع المنتخب الأول عادةً، ولذلك سيُحاول كسب ثقة المدرب دي لا فوينتي من أجل المشاركة في المباريات المقبلة لإسبانيا، إن كان أساسياً أو بديلاً.

ويُعد إيغليسياس من المهاجمين المُميزين في الليغا خلال السنوات الماضية، وخصوصاً خلال تجربته مع نادي سليتا فيغو، وهو الذي خاض 505 مباريات في مسيرته حتى الآن وسجل 201 هدف، ويعتمد فريق سيلتا عليه كثيراً في مباريات بطولة الدوري الإسباني، ودائماً ما كان يصنع الخطر ويُسجل الأهداف في مرمى الأندية الكبيرة، مثل برشلونة وريال مدريد.