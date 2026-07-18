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إيغليسياس عن مصافحة ترامب في نهائي المونديال: لا أريد الذهاب إلى السجن

بعيدا عن الملاعب
نيويورك

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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18 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:27 (توقيت القدس)
إيغليسياس خلال تدريبات منتخب إسبانيا، 22 يونيو 2026 (فلورنسيا جون/Getty)
إيغليسياس خلال تدريبات منتخب إسبانيا، 22 يونيو 2026 (فلورنسيا جون/Getty)
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- بورخا إيغليسياس، مهاجم منتخب إسبانيا، يعبر عن عدم حماسه لمصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى التزامه ببروتوكول الفيفا رغم معارضته للعنصرية ودعمه للقضية الفلسطينية.

- إيغليسياس، المعروف بنشاطه السياسي، يوافق على المصافحة بشرط أن تنتهي بسرعة، مؤكداً أنه لا يريد إثارة الجدل في هذا الوقت، رغم رغبته في معالجة قضايا سياسية بعيداً عن كرة القدم.

- كان إيغليسياس من معارضي رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، بسبب تصرفاته المثيرة للجدل، ويواصل دعمه للقضايا الإنسانية.

تحدث مهاجم منتخب إسبانيا، بورخا إيغليسياس (33 عاماً)، عن المصافحة المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الحفل الرسمي لنهائي بطولة كأس العالم 2026، الذي سيقام مساء الأحد، حيث عبر نجم سيلتا فيغو عن عدم حماسه لهذه المُصافحة.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، أن بورخا إيغليسياس المعروف بنشاطه السياسي، وافق على هذه المصافحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهائي مونديال 2026 ضد الأرجنتين، بعدما اشترط ان "ينتهي الأمر سريعاً"، وبخاصة أن مهاجم نادي سيلتا فيغو عُرف بمعارضته الصريحة للعنصرية ومناصرته للقضية الفلسطينية.

وأكد بورخا إيغليسياس في حديثه، أنه سيلتزم ببروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يتميز بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيقدم الكأس للفائز بلقب بطولة كأس العالم 2026، مُضيفاً: "لا أريد الذهاب إلى السجن. آمل أن أستقبله في وقت نكون فيه جميعاً سعداء للغاية، وأن يمر الأمر بسرعة كبيرة وأن أنساه".

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وأضاف مهاجم منتخب إسبانيا: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإثارة الجدل؛ فالناس يعرفون جيداً ما أفكر فيه. أود أن أفعل أشياء كثيرة، لكن الحقيقة هي أنه حتى لو اعتقد الناس أنني أملك كل القدرة، فأنا لا أملك تلك القدرة الكافية لمعالجة بعض الأمور (يقصد نشاطه السياسي بعيداً عن كرة القدم)".

ويذكر أن بورخا إيغليسياس، قد كان أحد نجوم منتخب إسبانيا، الذين عارضوا رئيس الاتحاد المحلي في بلاده آنذاك، لويس روبياليس، الذي قام بفرض قبلة على لاعبة المنتخب جيني هيرموسو، التي كانت تحتفل بلقب بطولة كأس العالم للسيدات في عام 2023، بالإضافة إلى مواقفه السياسية ضد العنصرية ووقوفه مع القضية الفلسطينية.

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