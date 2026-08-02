إيطاليا مع مانشيني.. أخطاء الماضي نقطة انطلاق

أُسدل الستار أخيرًا على مرحلة من التخبط عاشتها الكرة الإيطالية، في ظل سلسلة من الإخفاقات والنتائج المخيبة خلال السنوات الأخيرة، بعد إعلان تعيين روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي، إلى جانب كلوديو رانييري مديرًا تقنيًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وجاءت العودة الجديدة لمانشيني بعد فشل المحاولات الأولى لإعادة ترتيب الأوراق، وصياغة مشروع مستقبلي يعيد الكرة الإيطالية إلى موقعها الطبيعي بين القوى الكبرى.

استبشر الشارع الرياضي الإيطالي بتولي أحد أساطير الكرة الإيطالية، باولو مالديني، منصب المدير التقني للاتحاد، بقرار من رئيسه الجديد جيوفاني مالاغو، مع الاستعانة بالبرازيلي ليوناردو مستشارًا له. لكن مهمة مالديني لم تستمر سوى 16 يومًا، وتحديدًا من 11 إلى 27 يوليو/ تموز، قبل أن تنتهي باستقالته وقراره عدم الاستمرار، بسبب غياب الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتداخل الصلاحيات داخل مشروع إعادة بناء الكرة الإيطالية والمنتخب الأزوري، الذي كان يتطلب خططًا طويلة الأمد واستقرارًا إداريًا وفنيًا. وبدأ الفشل منذ الخطوة الأولى، والمتمثلة باختيار المدرب الجديد بما يتناسب مع أفكار المرحلة المقبلة ومتطلباتها، بعد استقالة جينارو غاتوزو في إبريل/ نيسان الماضي، وتولي سيلفيو بالديني المهمة مؤقتًا، استعدادًا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وكان الإسباني بيب غوارديولا أول الأسماء المرشحة، بالنظر إلى خبراته التدريبية الواسعة وبطولاته الكثيرة، ولا سيما مع برشلونة ومانشستر سيتي، الذي أنهى معه سنوات حافلة بالنجاحات امتدت من 2016 حتى 2026. لكن محاولات التعاقد معه لم تُكلل بالنجاح، بعدما اعتذر عن عدم تولي المهمة، في قرار عكس قراءته المبكرة لصعوبة الموقف وتعقيدات المرحلة. وتعذر كذلك التعاقد مع المرشح الثاني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب ارتباطه بقيادة المنتخب البرازيلي.

ثم برزت المعضلة الأكبر بعد ترشيح أندريا بيرلو، أحد أساطير الكرة الإيطالية، وسط حماسة كبيرة من مالديني، الذي رأى فيه الرجل المناسب للمرحلة المقبلة، والقادر على التنسيق والعمل معه ضمن المشروع الجديد. غير أن أزمة تعاقد بيرلو مع شركة المراهنات الروسية «Fonbet» تسببت في تجميد فكرة تعيينه، بعد جدل سياسي وإعلامي واسع، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وعكست هذه التطورات حالة التخبط الإداري داخل الاتحاد الإيطالي بقيادة مالاغو، الذي كان يُفترض به اتخاذ القرارات وإعلان الخطوات المقبلة بأسرع وقت ممكن، في مرحلة تتطلب إعادة ترتيب الأوراق وفق مشروع واضح، يجمع بين تخطيط قصير وطويل المدى للخروج من الأزمة الكبرى.

بدأ التراجع الإيطالي منذ التتويج بلقب كأس العالم 2006، وهو اللقب الرابع في تاريخ المنتخب، الذي يُعد أحد أبرز القوى الكبرى في البطولات العالمية والقارية. ومنذ ذلك الحين، تكرر مسلسل السقوط والإخفاق، بداية بالخروج من دور المجموعات في نسختي كأس العالم 2010 و2014، قبل أن تحل الطامة الكبرى بالفشل في التأهل إلى النهائيات خلال ثلاث بطولات متتالية.

وغابت إيطاليا عن مونديال 2018 بعد سقوطها في الملحق أمام السويد، ثم فشلت في بلوغ كأس العالم 2022 بالخسارة أمام مقدونيا الشمالية، قبل أن يتكرر الإخفاق في تصفيات مونديال 2026 أمام البوسنة والهرسك. وكان الاستثناء الوحيد خلال هذه السنوات هو التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2020 تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وعلى مدار تاريخ المنتخب الإيطالي، تولت قيادته الفنية أسماء كبيرة، من بينها فيتوريو بوتزو، وهيلينيو هيريرا، وإنزو بيرزوت، وأريغو ساكي، وجيوفاني تراباتوني، ومارتشيلو ليبي. تبدأ الكرة الإيطالية الآن مرحلة جديدة مع عودة روبرتو مانشيني، الذي سبق أن قاد المنتخب خلال الفترة من 2018 حتى 2023. واستهل مانشيني تجربته الجديدة باعتراف واضح بخطإه عندما تخلى عن تدريب المنتخب في أغسطس/ آب 2023، ورحل من أجل قبول عرض مالي مغرٍ لقيادة المنتخب السعودي. وقدم المدرب الإيطالي اعتذاره، مؤكدًا تحمّله المسؤولية الكاملة عن قراره السابق، ومشبهًا رحيله عن المنتخب الإيطالي بالابتعاد عن «حب العمر»، في إشارة إلى ارتباطه العاطفي بالأزوري.

وأعلن مانشيني رغبته في بناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في جميع البطولات، معربًا عن ثقته بالجيل الحالي، ومؤكدًا عزمه على الاعتماد على العناصر الشابة التي تحتاج إلى الثقة والعمل والتطور. كذلك شدد على تمسكه بطريقة اللعب 4-3-3، ورغبته في تقديم كرة قدم هجومية تعيد الهوية والثقة إلى المنتخب الإيطالي. يدخل مانشيني المرحلة المقبلة متسلحًا بذكريات التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2020، إلى جانب الرقم القياسي الذي حققه المنتخب الإيطالي تحت قيادته، بخوض 37 مباراة متتالية من دون هزيمة، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم البرازيل وإسبانيا، والبالغ 35 مباراة. وتوقفت السلسلة بالخسارة أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

ورغم النجاح القاري، فشل مانشيني في قيادة إيطاليا إلى كأس العالم 2022، بعدما سقط المنتخب أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي. واليوم، يعتبر المدرب الإيطالي أن أخطاء الماضي يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق، من أجل إعادة بناء منتخب الأزوري، والعودة به إلى المنافسة في جميع المسابقات واستعادة مكانته الطبيعية.

وسيخوض مانشيني اختباره الأول في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، عندما يستضيف المنتخب البلجيكي على ملعب الأولمبيكو في روما يوم 25 سبتمبر/ أيلول، ضمن مجموعة تضم أيضًا فرنسا وتركيا. وتنتظر الجهاز الفني الجديد تحديات مهمة، أبرزها تصفيات كأس أمم أوروبا 2028، وتصفيات كأس العالم 2030، إلى جانب الاستعداد لبطولة أمم أوروبا 2032، التي تستضيفها إيطاليا وتركيا بصورة مشتركة.