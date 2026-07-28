إيطاليا في أزمة.. مالديني وليوناردو يستقيلان بعد فشل خطة بيرلو

- استقال باولو مالديني وليوناردو من مناصبهما في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد فترة قصيرة من تعيينهما، مما يترك الاتحاد في حالة عدم وضوح استراتيجي في ظل تحديات كبيرة تواجه المنتخب الوطني. - تأتي الاستقالة بعد رفض أندريا بيرلو تدريب المنتخب، وسط معارضة لتعيينه بسبب علاقاته التجارية، بينما يُعتبر تياغو موتا مرشحاً بارزاً لتولي المنصب بعد مفاوضات جارية. - يواجه الاتحاد الإيطالي تحديات كبيرة بعد خروج الأندية الإيطالية المبكر من البطولات الأوروبية وفشل المنتخب في التأهل لكأس العالم، مما يزيد من أهمية اختيار مدرب جديد.

أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، الاثنين، أن المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم باولو مالديني (58 عاماً)، ومستشاره ليوناردو (56 عاماً)، قررا الاستقالة من منصبيهما. ويأتي هذا القرار بعد أيام من موافقة الشخصيتين على تولي المنصبين ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة لإدارة المنتخب الوطني.

وكان مالديني قد عُيّن بمنصبه برفقة ليوناردو، في 11 يوليو/تموز للمساعدة في إعادة بناء المنتخب الوطني بعد فشله في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وكانت إحدى أولى مهامه المساعدة في اختيار خليفة لجينارو غاتوزو، الذي ترك رحيله منصب المدير الفني شاغراً. ويأتي قرار الاستقالة بعد فترة وجيزة من تصريح أندريا بيرلو، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، بأنه لم يعد مرشحاً لتدريب المنتخب الإيطالي. وواجه تعيينه المحتمل معارضة شديدة، بسبب علاقاته التجارية بشركة مراهنات روسية.

ويُشكل رحيل مالديني وليوناردو ضربة إدارية قوية للرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاغو، إذ يترك الاتحاد من دون رؤية واضحة لاستراتيجية المنتخب، في واحدة من أصعب فتراته منذ نحو 40 عاماً، بعد خروج الأندية الإيطالية مبكراً من البطولات الأوروبية الموسم الماضي، إلى جانب الفشل مجدداً في التأهل إلى كأس العالم. من جهة آخرى، بات تياغو موتا، مدرب يوفنتوس وبولونيا السابق، مرشحاً لتدريب المنتخب الإيطالي. ويواصل المنتخب الإيطالي بحثه عن مدرب جديد، وذلك بعد رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، والإسباني بيب غوارديولا، الذي رحل عن مانشستر سيتي الإنكليزي. ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة لشغل المنصب، أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني ورافائيل بالادينو وستيفانو بيولي.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الاثنين، أن موتا دخل في مفاوضات جارية لشغل المنصب. وتبدو مسيرته التدريبية متباينة إلى حد ما، حيث قضى فترات مع جنوى وسبيزيا، ووضع بصمته في عامين مع بولونيا حيث تأهل مع الفريق لدوري أبطال أوروبا. وغادر موتا فريق بولونيا في صيف 2024 ليتولى تدريب يوفنتوس، قبل أن يُقال في مارس/آذار 2025 بعد تحقيقه 18 فوزاً و16 تعادلاً وثماني هزائم.