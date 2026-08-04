إيطاليا تودّع باريزي بحضور أساطير أبرزهم مالديني وباجيو

- ودّعت إيطاليا أسطورة كرة القدم فرانكو باريزي في جنازة مؤثرة بمدينة ميلانو، حيث شارك العديد من النجوم السابقين وإدارة نادي ميلان ووزير الرياضة في تكريم قائد الفريق السابق الذي توفي عن عمر 66 عاماً بعد صراع مع المرض. - بدأ باريزي مسيرته مع ميلان في سن 17، وحقق العديد من الألقاب، منها الدوري الإيطالي ست مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما فاز بكأس العالم 1982 مع منتخب إيطاليا. - رغم رفضه من إنتر ميلان، أصبح باريزي رمزاً لديربي ميلانو، حيث قاد ميلان بينما قاد شقيقه جوزيبي فريق إنتر، مما جعل تبادل الرايات بينهما لحظة مميزة في الثمانينيات.

ودّعت إيطاليا اليوم الثلاثاء، في مدينة ميلانو الشهيرة، أسطورة منتخب الأزوري ومدافع نادي ميلان سابقاً وقائده، فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يُناهز الـ66 عاماً يوم الجمعة الماضي بعد صراعٍ مع المرض، وهو الذي عمل خلال السنوات الماضية مع الروسونيري ضمن فئات الشباب وعُيّن في عام 2020 رئيساً فخرياً للفريق، الذي بدوره سحب القميص رقم 6 بعد اعتزاله مباشرة.

وشارك في الجنازة التي أقيمت في كاتدرائية سانت أمبروغيو، العديد من النجوم السابقين، بمن فيهم شريكه في خط الدفاع باولو مالديني، الذي حمل شارة القيادة بعده، إلى جانب ظهور الهولنديين ماركو فان باستن، وكلارنس سيدورف، وزملائه الإيطاليين أمثال روبرتو باجيو، وأليساندرو كوستاكورتا، والمدرب كلاوديو رانييري، ودانييلي ماتسارو، وماسيمليانو أمبروزيني، وديمتريو ألبرتيني، وألدور تشيرينا، والحارس البرازيلي السابق ديدا، والصربي ديان سافيتشيفيتش.

كما شاركت في الجنازة إدارة نادي ميلان، وكذلك وزير الرياضة أندريا أبودي، في حين لم يتمكن المدرب البرتغالي روبين أموريم من الحضور نظراً لارتباط الفريق بجولة تحضيرية للموسم الجديد خارج القارة الأوروبية، حيث يتحضر الفريق حالياً لخوض مباراة أمام جاره إنتر، مع العلم أن بعض لاعبي الروسونيري الذين لم يلتحقوا بالبعثة مثلوا زملاءه في المراسم، على غرار الأميركي كريستيان بوليزيتش والمكسيكي سانتياغو خيمينيز.

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بدأ فرانكو باريزي مسيرته الاحترافية مع نادي ميلان، حيث أمضى عشرين عاماً كاملة في صفوفه، وشارك لأول مرة في الدوري الإيطالي (سيري أ) وهو في السابعة عشرة من عمره خلال موسم 1977-1978، تحديداً في 23 إبريل/ نيسان 1978، وهو الذي كان قد رُفض في البداية من فريق شباب إنتر ميلان، الذي اختار شقيقه جوزيبي، ولذلك تعاقد فريق شباب ميلان مع فرانكو باريزي، وسرعان ما أصبح الشقيقان قائدين لفريقيهما، وأصبحت صورتهما وهما يتبادلان الرايات رمزاً مميزاً لديربي ميلانو (ديربي ديلا مادونينا) طوال فترة الثمانينيات.

وحصد باريزي خلال مسيرته العديد من الألقاب مع نادي ميلان، إذ فاز بالدوري الإيطالي في ست مناسبات، إضافة للقب الدرجة الثانية مرتين بعد هبوط الروسونيري، إلى جانب السوبر المحلي أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا أعوام 1989 و1990 و1994، والسوبر الأوروبي والإنتركونتينونتال في مناسبتين، إلى جانب تحقيقه لقب كأس العالم 1982، واحتلاله الوصافة في 1994 والمرتبة الثالثة في 1990.