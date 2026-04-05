يغيب منتخب إيطاليا لكرة القدم، عن نهائيات كأس العالم للمرّة الثالثة توالياً، وسط صدمة قوية لجماهيره، كما يُواجه الاتحاد الإيطالي صعوبات منذ فترة من أجل التعاقد مع مدرب يقود "الأزوري"، بما أن معظم الأسماء ترفض قيادة المنتخب، حيث سيكون العثور على مدرب هو التحدي الأول بالنسبة إلى المكتب التنفيذي الذي سيتمّ انتخابه خلال الصيف المقبل.

ورغم غياب إيطاليا عن المونديال، فإنها ستكون حاضرة بثلاثة مدربين، وبالتالي ستكون إيطاليا من بين أكثر البلدان ممثلة على دكة الاحتياط إلى جانب فرنسا وكذلك الأرجنتين. وهي من المفارقات التي تشهدها كرة القدم الإيطالية، التي تواجه أزمات مختلفة، بما أن عدداً من الأندية تثق في المدربين الإيطاليين، بل إن العديد من المنتخبات القوية عالمياً، منحت ثقة للمدرسة الإيطالية، مثل منتخب إنكلترا الذي دربه سابقاً فابيو كابيلو، في سابقة مهمة.

وسيكون كارلو أنشيلوتي، حاضراً في مونديال 2026، لقيادة منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات في كأس العالم. وقد رفض أنشيلوتي سابقاً تدريب منتخب إيطاليا، ولكنه رحّب بقيادة منتخب "السامبا". وقاد أنشيلوتي العديد من الأندية القوية في أوروبا، مثل ميلان ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني. وقد استنجد به الاتحاد البرازيلي بعد بداية كارثية في مشوار تصفيات كأس العالم.

كما قاد فنتشنزو مونتيلا منتخب تركيا، إلى المشاركة مُجدداً في كأس العالم، بعد غياب منذ سنوات طويلة. ورغم أنه لم يُحقق نتائج في الدوري الإيطالي مع الفرق التي دربها، فإن تجربته مع منتخب تركيا كانت مميزة، تزامناً مع بروز أسماء تملك مهارات عالية، مثل أردا غولر وعرف كيف يستغل مهارات اللاعبين من أجل الوصول إلى النهائيات بعد سنوات طويلة من الانتظار.

أما بطل العالم 2006، النجم، فابيو كانافارو، الذي يجد تجاهلاً من قبل الفرق الإيطالية، فقد كان الحظ إلى جانبه، بما أنه سيقود منتخب أوزبكستان بعد أن ضمن تأهله رسمياً، وبالتالي سينال فرصة تاريخية من أجل كتابة التاريخ، رغم أنه لم يُحقق مكاسب مهمة خلال مسيرته التدريبية حتى الآن، ولكن كأس العالم ربما تكون فرصته من أجل التألق ودخول التاريخ.