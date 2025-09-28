إيطاليا تستعرض وتحسم لقب بطولة العالم للكرة الطائرة للمرة الخامسة

- توج منتخب إيطاليا ببطولة العالم للكرة الطائرة للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على بلغاريا (3-1) في النهائي، ليقترب من معادلة رقم الاتحاد السوفييتي كأكثر المنتخبات تتويجاً باللقب. - جاءت نتائج الأشواط (25-21)، (25-17)، (17-25)، (25-10)، ليحرم إيطاليا بلغاريا من تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخها، بينما حصلت بولندا على المركز الثالث بفوزها على التشيك. - بدأ منتخب إيطاليا مشواره بالفوز على الجزائر، وتغلب على الأرجنتين وبولندا في الأدوار الإقصائية، ليؤكد هيمنته العالمية.

استعرض منتخب إيطاليا قوته الضاربة أمام بلغاريا في المواجهة النهائية لبطولة العالم للكرة الطائرة، اليوم الأحد، ليحسم اللقب للمرة الثانية توالياً، والخامسة في تاريخه، بعدما انتصر بنتيجة (3-1) في المسابقة الدولية التي اختتمت فعالياتها رسمياً في الفيليبين.

وجاءت نتائج الأشواط (25-21) و(25-17) و(17-25) و(25-10)، ليُتوج منتخب إيطاليا بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخه، ويصبح على بُعد لقب وحيد فقط، ليشترك مع منتخب الاتحاد السوفييتي السابق في صدارة قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس العالم للكرة الطائرة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1949. وسبق لمنتخب إيطاليا أن أحرز البطولة أعوام: 1990 و1994 و1998 في البرازيل واليونان واليابان، على الترتيب، والنسخة الماضية التي أقيمت في بولندا وسلوفينيا.

وقضى منتخب إيطاليا على أحلام منتخب بلغاريا في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، وذلك في ظهوره الثاني بنهائي المسابقة، بعدما سبق أن صعد للدور نفسه في نسخة المسابقة عام 1970، فيما استطاع منتخب بولندا تحقيق المركز الثالث ليحصل على الميدالية البرونزية عقب فوزه (3-1) على منتخب التشيك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخب إيطاليا موجوداً في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لمونديال الكرة الطائرة، إذ استهل مشواره نحو التتويج باللقب هذا العام بالفوز (3-0) على الجزائر، وأعقبت ذلك خسارة مباغتة (2-3) أمام بلجيكا، ثم انتصر على أوكرانيا (3-0)، ليتغلب على الأرجنتين (3-0)، عقب صعوده للأدوار الإقصائية، ثم ثأر من المنتخب البلجيكي عقب فوزه عليه في دور الثمانية، وتغلب بعد ذلك (3-0) على بولندا في لقاء الدور قبل النهائي.