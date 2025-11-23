إيطاليا تحسم كأس ديفيز رغم غياب النجوم: لقب ثالث توالياً

تُوّجت إيطاليا، اليوم الأحد، بلقب كأس ديفيز للتنس، للمرة الثالثة توالياً، بعد فوزها في مباراتي الفردي على إسبانيا بأرضها وبين جمهورها في بولونيا. وأشعل فلافيو كوبولي الاحتفالات، بعدما قلب تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز على خاومي مونار 1-6 و7-6 (7-6) و7-5، ليضمن تتويج بلاده بلقب المسابقة العريقة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخها.

وكان ماتيو بيريتيني قد مهّد الطريق لفريق فيليبو فولاندري، بفوزه السهل على بابلو كارينيو بوستا 6-3 و6-4.ولم يُستدعَ سيموني بوليلي وأندريا فافاسوري لخوض منافسات الزوجي على الإطلاق طوال الدور النهائي، إذ حققت إيطاليا الفوز في كأس ديفيز بلا خسارة أي مباراة. ويُعد هذا إنجازاً لافتاً للمنتخب الإيطالي، الذي لعب دون نجميه الأبرزين، يانيك سينر المصنف ثانياً عالمياً، ولورنتسو موزيتي الثامن.

كما افتقدت إسبانيا بدورها نجمها الأبرز كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، والذي كان سيشارك لولا إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، خلال مواجهته مع سينر، في نهائي بطولة أيه تي بي الختامية قبل أسبوع. وسبق أن شارك كل من الأميركي تايلور فريتس، والأسترالي أليكس دي مينور، والدنماركي هولغر رونه، والنرويجي كاسبر رود، وجميعهم ضمن المصنفين العشرين الأوائل عالمياً، في الأدوار الأولى من البطولة، دون تمكنهم من بلوغ الدور النهائي مع منتخباتهم.