- يخوض منتخب إيطاليا مباراة حاسمة ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يسعى "الأزوري" للفوز لضمان التأهل للملحق وتجنب الغياب عن المونديال للمرة الثالثة توالياً، إذ يملك 12 نقطة مقابل 9 لإسرائيل. - المباراة تثير جدلاً أمنياً في إيطاليا بسبب احتجاجات الجماهير على إقامتها، تنديداً بما يحدث في غزة، مما دفع السلطات لاتخاذ تدابير أمنية مشددة حول الملعب. - شهدت إيطاليا تحركات لدعم القضية الفلسطينية، ومواقف مدرب المنتخب، جنارو غاتوزو، الرافضة لما يحدث في غزة، مما يزيد من احتمالية الاحتجاجات خلال المباراة.

يخوض منتخب إيطاليا لكرة القدم مباراة حاسمة، عندما يستقبل في مدينة أوديني، الثلاثاء، منتخب إسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إذ سيُدافع "الأزوري" عن فرصته في التأهل إلى الملحق التأهيلي، بعد أن حجز منتخب النرويج منطقياً المركز الأول في المجموعة بفضل فارق الأهداف عن منافسيه. ولهذا، فإنّ إيطاليا تُلاحق الأمل الأخير، لأنّ انتصارها يضمن لها خوض الملحق، على أمل تفادي الغياب عن المونديال للمرة الثالثة توالياً، ويملك "الأزوري" 12 نقطة في رصيده، بينما يملك منتخب إسرائيل 9 نقاط، ولهذا فإن الفوز يضمن رسمياً لإيطاليا المركز الثاني.

وإضافة إلى الرهان الرياضي الكبير لهذه المواجهة، خاصّة بعد نهاية مباراة الذهاب (5ـ4)، فإن المباراة تطرح إشكالاً أمنياً في إيطاليا بسبب رفض إقامتها من الجماهير، التي طالبت منذ فترة بعدم خوض اللقاء تنديداً بما يحصل في غزة. وأشارت تقارير إعلامية عديدة، منها شبكة سكاي الإيطالية، الاثنين، إلى أن السلطات اتخذت تدابير صارمة وطوّقت محيط الملعب، بسياج وأصبح منطقة مغلقة، بما أن عديد الجهات دعت إلى مسيرة ستقام يوم الثلاثاء، قبل ساعات من المباراة دعماً لقطاع غزة.

وقد شهدت إيطاليا في الأسابيع الماضية تحرّكات عديدة لدعم القضية الفلسطينية وتنظيم مسيرات تعارض سياسة الحكومة، وتناصر قطاع غزة تجاه ما يتعرّض له من انتهاكات من جيش الاحتلال، كما أن مواقف مدرب منتخب إيطاليا، جنارو غاتوزو جلبت الاهتمام عندما عبّر في مناسبات كثيرة عن رفضه لما يحصل في قطاع غزة. ويتوقع أن تشهد المباراة عديد الحركات الاحتجاجية ذلك أن الجماهير الإيطالية التي حضرت مباراة الذهاب، أدارت بظهرها إلى الميدان عندما جرى عزف النشيد الإسرائيلي.