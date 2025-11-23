- إيبيريشي إيزي، المهاجم الإنكليزي، قاد أرسنال للفوز على توتنهام بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، محرزاً هاتريك تاريخي، مما عزز موقع أرسنال في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن تشلسي. - إيزي ترك كريستال بالاس للانضمام إلى أرسنال، مفضلاً إياهم على توتنهام، مما أثار غضب جماهير توتنهام وتعرض لانتقادات واسعة، خاصة بعد صفقة انتقاله التي بلغت 67.5 مليون جنيه إسترليني. - إيزي أثبت جدارته مع أرسنال، حيث سجل أربعة أهداف في الدوري، ورفع رصيده إلى ستة أهداف ضد توتنهام في ثماني مباريات، مما يعكس أهميته في تشكيلة الفريق.

تحوّل المهاجم الإنكليزي، إيبيريشي إيزي (27 عاماً)، إلى كابوس حقيقي، هدّد طموحات نادي توتنهام الإنكليزي، ابتداءً من "الميركاتو الصيفي"، ثم منافسات الدوري المحلي، بعد أن قاد فريقه أرسنال، اليوم الأحد، إلى الانتصار بنتيجة (4ـ1)، في قمّة الأسبوع 12 من "البريمييرليغ"، محرزاً "هاتريك" تاريخياً، مكّن فريقه من دعم مركزه في قيادة الترتيب، بعد تعثّر أبرز الملاحقين بالهزيمة، ونعني ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي، يوم أمس السبت، إذ يتقدم أرسنال حالياً على تشلسي، ملاحقه الجديد، بفارق ست نقاط. وقد شهدت المباراة تسجيل البرازيلي ريتشارليسون، هدفاً مميزاً في مرمى توتنهام.



وأصرّ إيزي على ترك فريقه السابق، كريستال بالاس، في "الميركاتو" الصيفي الماضي، بعد وصول عرض من توتنهام وافق عليه اللاعب وفريقه السابق، ولكنّه فضّل الانضمام إلى أرسنال لاحقاً، ليترك إدارة توتنهام في التسلل، موجهاً ضربة قوية إلى خطط الفريق من أجل دعم صفوفه، بما أن الفريق يريد التقدم في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكذلك تحسين مركزه في ترتيب "البريمييرليغ" بعد صعوبات الموسم الماضي.



وبسبب خطوته، بالانضمام إلى غريمهم أرسنال، تعرّض إيزي إلى هجوم قوي من قِبل جماهير توتنهام، التي اعتبرت أنه لم يحترم اتفاقه المبدئي مع النادي، وتعرض اللاعب إلى هجوم قوي عبر منصّات التواصل، كما تعرّضت جدارية مهاجم كريستال بالاس السابق، للتخريب خارج ملعب الإمارات، وذلك ساعات فقط قبل إتمام انتقاله رسمياً إلى نادي آرسنال، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 67.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن إيزي فضّل اللعب للفريق، الذي نشأ في أكاديميته، وعاد له بعد قرابة 14 عاماً، محاولاً المساعدة في حصد لقب "البريمييرليغ" مجدداً، والتألق في المسابقات الأوروبية بعد موسم تاريخي مع كريستال بالاس أظهر خلاله أنه من بين أفضل لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتُعتبر المواجهة أمام توتنهام الأفضل بلا شك لنجم كريستال بالاس السابق، فقد هزّ شباك توتنهام في ثلاث مناسبات مظهراً أهميته في حسابات فريق أرسنال، بعرض مثالي، أثبت من خلاله أنه يستحق المبلغ الذي دفعه "المدفعجية" للتعاقد معه، إذ نجح "الغانرز" بفضل قدراتهم المالية في قلب الطاولة على توتنهام، في الساعات الحاسمة، وحولوا وجهة الإنكليزي، وبعد أن سجل هدفاً في أول 10 مباريات في الدوري مع أرسنال، رفع إيزي رصيده إلى أربعة أهداف، كما أنه سجل حتى الآن ستة أهداف في مرمى توتنهام خلال ثماني مباريات سابقة، وفي لقاء واحد عادل عدد أهدافه السابقة في مرمى "السبيرز".