إيزاك ضحية إصابته الخطرة: غياب لأشهر يهدّد طموحه مع ليفربول

- تعرض المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لإصابة خطيرة في مباراة ضد توتنهام، مما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر ويهدد طموحاته مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث سجل هدفاً قبل تعرضه لتدخل عنيف أدى إلى كسر ساقه. - أكدت الفحوص الطبية أن إصابة إيزاك تتطلب فترة طويلة من العلاج، مما يعقد خططه المستقبلية مع ليفربول، خاصة بعد انتقاله الصيف الماضي مقابل 144 مليون يورو، حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 15 مباراة. - يواجه ليفربول تحدياً مزدوجاً لتعويض غياب إيزاك والحفاظ على توازن الفريق في المباريات المقبلة، مع أمل النادي في تعافي سريع لمهاجمه لتفادي المزيد من الأضرار على أداء الفريق وطموحاته.

تعرّض المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك (26 عاماً)، لضربة موجعة بعد إصابته الخطرة، التي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، ما يهدد طموحه مع ليفربول في الموسم الحالي. ففي مواجهة يوم السبت الماضي ضد توتنهام بالدوري الإنكليزي الممتاز، سجل المهاجم السويدي هدفاً في الدقيقة الـ56 قبل أن يتعرض لتدخل عنيف من ميكي فان دي فين (24 عاماً)، تسبب في كسر ساقه. وغادر إيزاك أرض الملعب، وهو يبكي بعد دقائق من محاولات الجهاز الطبي تقديم الإسعافات الأولية، وحل محله جيريمي فريمبونغ، لتتأكد المخاوف من أن النادي سيواجه غياب أحد أبرز عناصره الهجومية لعدة أشهر، رغم الحاجة الماسة إليه في هذه الفترة بالتحديد.

وأكدت وسائل الإعلام البريطانية، ومنها شبكة سكاي سبورتس، اليوم الاثنين، أن الفحوص الطبية الأولية تشير إلى أن إصابة إيزاك تتطلب فترة طويلة من العلاج والتأهيل، ما يضع خططه المستقبلية مع ليفربول في موقف صعب، وهو الذي بدأ الانسجام مع خطط مدربه وأسلوب ناديه الجديد. وعانى إيزاك من حظ عاثر منذ انتقاله الصيف الماضي إلى ليفربول مقابل 144 مليون يورو، بعد سوق انتقالات ضخمة أنفق فيها "الريدز" نحو 500 مليون يورو لتعزيز صفوفه. ورغم البداية القوية، لم يسجل المهاجم السويدي سوى ثلاثة أهداف في 15 مباراة بجميع المسابقات، وغاب سابقاً عن عدة مواجهات نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب إصابة في العضلات الضامة.

وأوضح المدرب أرني سلوت أن طبيعة إصابة اللاعب تبقى صعبة قبل إجرائه الكشوفات الطبية، قائلاً: "من الصعب تحديد حجم إصابته بالضبط، ولكن دائماً ما يكون مؤلماً أن يتعرض اللاعب للإصابة بعد تسجيله هدفاً". لتظهر كلمات المدرب وتؤكد حجم الصدمة، التي تعرض لها الفريق والجهاز الفني بسبب إصابة مهاجمه الأساسي. ويواجه ليفربول تحدياً مزدوجاً، إذ يجب تعويض غياب إيزاك في الهجوم، والحفاظ على توازن الفريق، خلال المباريات المقبلة في الدوري والكأس، ودوري أبطال أوروبا. ويأمل النادي بسرعة تعافي مهاجمه السويدي لتفادي المزيد من الأضرار على أداء الفريق وطموحاته في المنافسات الكبرى.