عبّرت إيران، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء احتمال عدم إصدار الولايات المتحدة الأميركية، تأشيرات للاعبي منتخبها الوطني لكرة القدم، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها بالولايات والمكسيك وكندا العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بحسب "فرانس برس": "نأمل أن تكف حكومة الولايات المتحدة عن تسييس الساحة الرياضية، بصفتها إحدى الدول المضيفة لكأس العالم، تتحمل الحكومة الأميركية مسؤوليات واضحة ومحددة تجاه الوفود الرياضية من جميع الدول".

وأضاف الدبلوماسي: "نود الإعراب عن قلقنا في هذه المرحلة؛ قلق من إساءة استخدام وضع الدولة المضيفة لأغراض سياسية ضد الرياضيين الإيرانيين". وأشار بقائي إلى المنع الذي فرضته إدارة ترامب على الدبلوماسيين الإيرانيين الذين سافروا إلى نيويورك الشهر الماضي للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذين لم يُسمح لهم بالتسوق في متاجر الجملة الكبيرة مثل (كوستكو) أو شراء السلع الفاخرة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية الأميركية.

علاوة على ذلك، لم تمنح الولايات المتحدة تأشيرات للاعبي المنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة العالم للبولو 2025 في فرجينيا، وهو الحدث الرياضي الذي تأهلوا إليه، وفقاً لإيران. وأكد بقائي أن السلطات الإيرانية تتابع مسألة التأشيرات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمات رياضية دولية أخرى، ويأمل أن يجري إصدار التأشيرات "في الوقت المناسب"، ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في يونيو/حزيران 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.