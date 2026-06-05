إيران في مونديال 2026.. مشاركة استثنائية على وقع طبول الحرب

- مشاركة استثنائية في ظل الحرب: يشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026 وسط ظروف استثنائية بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية، مما يضيف ضغوطاً نفسية على اللاعبين وتحديات في تأمين التأشيرات الأميركية. - تحديات لوجستية وكروية: نقل المنتخب معسكره إلى المكسيك، مما يفرض على اللاعبين السفر لمسافات طويلة، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى دور الـ16 رغم الظروف الصعبة. - تشكيلة محلية معززة بمحترفين: يعتمد المنتخب على لاعبين محليين ومحترفين مثل مهدي غايدي، ويواجه تحديات في الجهوزية بسبب توقف الدوري، ويتنافس في المجموعة السابعة مع بلجيكا، مصر، ونيوزيلندا.

يُشارك منتخب إيران في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والرابعة توالياً، لكن المشاركة في مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026 ستكون استثنائية ومختلفة عن كل النسخ الماضية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب التي اندلعت في المنطقة إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

لن تكون مشاركة منتخب إيران كأي مشاركة سابقة في المونديال، فبعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، لن يكون المنتخب الإيراني بعيداً عن الأجواء الضبابية والسلبية التي تُسيطر على الأجواء خارج الملعب، فلاعبو المنتخب الإيراني سيخوضون مونديال 2026، تحت ضغوط الحرب وتأثيراتها النفسية التي نتجت عنها، بالإضافة لإمكانية بروز ردة فعل من الجماهير الأميركية في مدرجات ملاعب كأس العالم.

وعانى المنتخب الإيراني من مشاكل كثيرة في الفترة الماضية قبل إعلان مشاركته رسمياً في مونديال 2026، أولاها الشكوك حول المشاركة في البطولة بسبب تأخر إصدار التأشيرة الأميركية للبعثة الإيرانية، وكذلك تصريحات ترامب وبعض المسؤولين الأميركيين حول عدم ضمان سلامة لاعبي منتخب إيران في البطولة، رغم ترحيب الرئيس الأميركي بالمنتخب الإيراني في تصريحات سابقة.

ونتيجة للحرب وتداعياتها، رفض منتخب إيران إقامة معسكره في أميركا ونقله بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى المكسيك، وعليه الآن خوض جميع مبارياته في كأس العالم في أميركا ثم العودة إلى معسكره في المكسيك، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بإرهاق كبير للاعبين بسبب مسافات السفر الطويلة خلال فترة البطولة العالمية.

وعلى الصعيد الكروي، كانت أول مشاركة للمنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 1978، والتي شهدت خروجه من الدور الأول، ثم غاب عن نسخ 1982، و1986، و1990، و1994، ليعود إلى نسخة مونديال 1998، وخرج من دور المجموعات أيضاً، ثم غاب عن نسخة 2002، وعاد إلى نسخة 2006 وودع سريعاً من دور المجموعات، ليفشل في التأهل إلى مونديال 2010 بعد ذلك.

وحافظ منتخب إيران على حضوره في المونديال منذ نسخة 2014 حتى 2022، والتي خرج في جميعها من دور المجموعات أيضاً، وهو يسعى في نسخة عام 2026 لمحو كل خيبات الأمل التي تعرض لها خلال مشاركاته الست السابقة في كأس العالم، والتأهل لأول مرة إلى دور الـ16، وهو التأهل الذي سيكون له طعم ولون آخر ومختلف عن كل ما سبق، لأنه سيأتي بعد الحرب التي اندلعت وفي الملاعب الأميركية.

كرة عالمية منتخب إيران يعلن قائمته الرسمية لمونديال 2026

تشكيلة محلية معززة بمحترفين

يملك منتخب إيران تشكيلة معظمها من اللاعبين المحليين في بطولة الدوري الإيراني وبعض المحترفين، فهناك مهدي غايدي لاعب نادي النصر الإماراتي، مهدي تاريمي لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، محمد قرباني لاعب نادي الوحدة الإماراتي، علي رضا جاهانباخش لاعب نادي ديندير البلجيكي، سعيد عزت الله لاعب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، سامان غودوس لاعب نادي كلباء الإماراتي، ودينيس إيكيرت لاعب نادي ستاندر لييج البلجيكي.

أما باقي اللاعبين فسيلعبون مع أندية إيرانية مثل تراكتور وبيرسبوليس واستقلال طهران وفولاذ وسباهان، وعليه يواجه المدرب، أمير قالينوي، مشكلة الجهوزية البدنية والفنية، لأن معظم اللاعبين في تشكيلته من بطولة الدوري التي توقفت لأشهر بسبب الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، وبالتالي تضررت كثيراً جهوزية اللاعبين للمشاركة بأفضل مستوى في المونديال.

إيران في مونديال 2026

سيُنافس منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وسيخوض أول مباراة في ملعب صوفي ستاديوم أمام نيوزيلندا يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يواجه منتخب بلجيكا في الملعب نفسه يوم 21 يونيو/حزيران، ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب مصر في ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأميركية يوم 26 يونيو/حزيران.