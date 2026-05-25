- أكد وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي أن فيفا وعد بمنح تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم في يونيو، رغم التوترات الأمنية في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران. - شدد دنيامالي على التزام الدول المضيفة بتوفير التأشيرات لجميع المشاركين، مشيراً إلى أن المنتخب الإيراني سيحصل على تأشيرات متعددة من الولايات المتحدة، مع اتخاذ مدينة تيخوانا المكسيكية مقراً له. - ستنطلق بطولة كأس العالم في 11 يونيو، حيث يلعب المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، ويواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في لوس أنجليس وسياتل.

أكد وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعد بمنح منتخب إيران تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، عقب الضربات التي وجهتها أميركا وإسرائيل إلى طهران في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، واستمرار الشد والجذب بين الطرفين رغم توقف العمليات العسكرية والدخول في مفاوضات لم تتضح معالمها النهائية حتى الساعة.

وقال أحمد دنيامالي، وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الاثنين: "رئيس فيفا (السويسري جياني إنفانتينو) وعدنا بأن جميع لاعبينا سيحصلون على تأشيرات. لا يوجد أي سبب يمنع حصول لاعبينا على التأشيرات، آمل أن تُستكمل جميع الشروط حتى يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة بهدوء وبشكل منظم".

واعتبر دنيامالي أن الدول المضيفة لبطولة كأس العالم أمام التزامٍ كامل لتوفير التأشيرات لجميع المشاركين، بما في ذلك اللاعبين وأفراد الطواقم الفنية والإدارية، ليختم: "في المكسيك، من المتوقع أن يحصل المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة تصدرها الولايات المتحدة"، مع العلم أن الفريق الآسيوي سيتخذ من مدينة تيخوانا على الحدود المكسيكية مع أميركا مقراً له، وهو ما سمحت به الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم وكذلك فيفا.

وتبدأ بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، في 11 يونيو/ حزيران، وخلالها يلعب منتخب إيران في المجموعة السابعة، حيث سيلعب زملاء المهاجم مهدي طارمي أول مواجهتين في لوس أنجليس، تحديداً يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا، قبل أن يلاقي بلجيكا في 21 منه، ليختتم منافسات المجموعة السابعة أمام مصر بعد خمسة أيام في سياتل.