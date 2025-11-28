إيران تُقاطع قرعة مونديال 2026 بسبب أميركا... أزمة قبل البطولة

- قررت إيران مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن بسبب رفض أميركا منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، مما أثار استياء الاتحاد الإيراني لكرة القدم. - أكد المتحدث باسم الاتحاد الإيراني أن القرارات الأميركية لا علاقة لها بالرياضة، مشيراً إلى أن أربعة أعضاء فقط من الوفد حصلوا على تأشيرات، بينما لم يُسمح لرئيس الاتحاد مهدي تاج بالدخول. - وصف رئيس الاتحاد الإيراني القرار الأميركي بأنه "سياسي"، مطالباً الفيفا بالتدخل لوقف هذا السلوك، معتبراً أن الرياضة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة.

قرّرت إيران مقاطعة قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقاً لما كشف عنه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة، وذلك قبل أشهر على انطلاق بطولة المونديال المُشترك بين أميركا والمكسيك وكندا.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة، أنّ إيران لن تكون حاضرة ومُمثلة في حفل قرعة بطولة كأس العالم 2026، بسبب رفض أميركا منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، الذي كان من المقرّر أن يُسافر لحضور قرعة البطولة العالمية، ويُعد المنتخب الإيراني من أوائل المنتخبات الآسيوية التي تأهلت إلى المونديال المقبل، وصُنف في المستوى الثاني للقرعة.

وصرّح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي الإيراني: "أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم"، كما وأشارت قناة "فارزيش 3" الرياضية في وقت سابق إلى أن أميركا لم تُصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها القناة الإيرانية، فإنّ أربعة أعضاء من الوفد الإيراني، من ضمنهم المدرب، أمير قلعة نويي، حصلوا على تأشيراتهم للسفر إلى أميركا، في وقت ندّد رئيس الاتحاد الايراني بالقرار الأميركي ووصفه بأنه "سياسي"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر"، الجمعة أيضاً، وذكر قائلاً: "أبلغنا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على فيفا التوقّف عن هذا السلوك".