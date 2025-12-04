إيران تُشارك في قرعة كأس العالم 2026 بوفد محدود

- قررت إيران المشاركة في قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن بعد جدل حول رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لبعض أعضاء الوفد، بما في ذلك رئيس الاتحاد مهدي تاج. - وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي أكد مشاركة المدرب أمير قلعة نويي في الحدث بعد حصوله على التأشيرة، بينما لم يحصل رئيس الاتحاد على التأشيرة، مما أثار اتهامات بتسييس القضية. - التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد بسبب حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب، مع استثناءات محدودة للرياضيين والمسؤولين في الأحداث الرياضية الكبرى.

قررت إيران العدول عن قرار مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 في العاصمة الأميركية واشنطن، غداً الجمعة، بحسب ما أكد متحدث باسم الاتحاد المحلي للعبة، وكذلك وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية جدلاً كبيراً إثر رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لدخول البلاد، لعدد من أعضاء البعثة، وعلى رأسها رئيس الاتحاد، مهدي تاج.

وقال وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن بلاده سوف تشارك بوفد في حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم، غداً الجمعة، في واشنطن، من خلال حضور المدرب أمير قلعة نويي، هذا الحدث المهم، بعدما حصل على تأشيرة الدخول.

وأشار موقع فارزيش 3 سابقاً إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني، مهدي تاج، من بين الذين لم يحصلوا على تأشيرة. وقال تاج: "أبلغنا رئيس فيفا السيد (جياني) إنفانتينو أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على فيفا مطالبتهم (الولايات المتحدة) بالتوقف عن هذا السلوك". وبحسب موقع "طفارزيش 3، فقد مُنحت التأشيرة لأربعة من أعضاء الوفد.

وكان الاتحاد الإيراني قد أعلن، الأسبوع الماضي، قراره بعدم مشاركة الوفد الإيراني في القرعة، بسبب رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعددٍ من أعضاء الوفد، ليؤكد تاج في وقتٍ لاحق أنّ بلاده أبلغت رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، السويسري جياني إنفانتنو، بأن "هذا موقف سياسي".

وتعيش إيران فترة متوترة للغاية مع الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق هذا العام حظر دخول على مواطني عدة دول، من بينها إيران، ولكنه أشار إلى استثناءات في ما يتعلق بكأس العالم وأولمبياد لوس أنجليس 2028، للرياضيين والمدربين والمسؤولين والأقارب المباشرين، وذلك على خلفية المفاوضات المتشنجة بشأن البرنامج النووي لطهران.