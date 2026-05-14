إيران تودّع منتخبها إلى مونديال 2026 برسائل وطنية وسياسية

أقامت إيران مراسم رسمية لتوديع بعثة منتخبها الوطني لكرة القدم التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، في النسخة التي ستنطلق بعد أقل من شهر، وتحديداً يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل.

وشهدت ساحة انقلاب وسط طهران حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ احتشد مئات المشجعين لتحية اللاعبين والجهاز الفني الذين ظهروا ببدلات رياضية حمراء وسوداء، وفقاً لمقاطع فيديو بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، في ساعات متأخرة من ليلة مساء الأربعاء. وردّد الحاضرون هتافات تشجيعية دعماً للمنتخب قبل توجهه إلى معسكره التحضيري استعداداً لخوض المنافسات العالمية.

وشارك في حفل التوديع مدرب المنتخب أمير قلعه نويي، إلى جانب رئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج، الذي ألقى كلمة أكد فيها البعد الرمزي لمشاركة المنتخب في البطولة قائلاً: "لاعبو المنتخب الوطني في كأس العالم سيمثلون الشعب الإيراني، ومقاتلي البلاد، والقائد المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، والوطن بأكمله. منتخبنا الوطني هو فريق كرة قدم في زمن الحرب"، مؤكداً أن "المنتخب سيكون ركيزة من ركائز السلطة والمقاومة في إيران".

ورفع المشاركون في مراسم التوديع الأعلام الإيرانية، ورددوا هتافات وشعارات وطنية، كما حمل بعضهم لافتات وصوراً تحمل رسائل داعمة للمنتخب، من بينها عبارة : "من أجل دماء الشهداء، أنشدوا النشيد الوطني بثبات ومن دون تردد".

ومن المنتظر أن يتخذ المنتخب الإيراني من مدينة توكسون في ولاية أريزونا الأميركية مقراً له خلال نهائية كأس العالم 2026، إذ سيواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في منافسات المجموعة السابعة، على أن يفتتح مشواره في البطولة العالمية بمواجهة منتخب نيوزيلندا في مدينة لوس أنجليس يوم 15 يونيو/ حزيران 2026.