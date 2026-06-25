إيران تندد بـ"مضايقات" أميركية تستهدف نجمها طارمي قبل مواجهة مصر

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واشنطن

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25 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 08:33 (توقيت القدس)
لاعبون من المنتخب الإيراني في حصة تدريبية، 23 يونيو 2026 (غييرمو أرياس/فرانس برس)
لاعبون من المنتخب الإيراني في حصة تدريبية، 23 يونيو 2026 (غييرمو أرياس/ فرانس برس)
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- تأخر منتخب إيران في الوصول إلى سياتل للمرة الثالثة بسبب مشاكل مع السلطات الأميركية، مما أثار استياء الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
- احتُجز المهاجم مهدي طارمي ومساعد المدرب سعيد ألهوي في المطار، مما أدى إلى تأخير الفريق في السفر لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر.
- رغم التعادل مع نيوزيلندا وبلجيكا، يحافظ المنتخب الإيراني على فرصه في التأهل، وسط صعوبات التنقل والظروف السياسية التي وصفها الاتحاد بأنها "مضايقات جديدة".

تواصل الأزمات ضرب منتخب إيران في كأس العالم 2026، فبعد أن مُنح المنتخب الملقب بـ"تيم ملي" تصريحاً أميركياً للسفر إلى سياتل قبل يومين لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر، تأخر وصول الفريق، بقيادة المدرب أمير قلعة نويي (62 عاماً)، إلى أميركا للمرة الثالثة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، اليوم الخميس، فقد أعرب الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن استيائه من هذه الأحداث في بيان احتجاجي، ذكر فيه أن المهاجم مهدي طارمي ومساعد مدربه سعيد ألهوي احتُجزا في المطار بسبب "مشاكل تسببت بها السلطات الأميركية". ووصل الفريق بأكمله مبكراً للسفر إلى سياتل لخوض مباراته الأخيرة في كأس العالم المقررة فجر السبت القادم، ولكن، وفقاً للبيان الإيراني، "تسبب تدخل الدولة المضيفة بتأخر البعثة في المطار" للمرة الثالثة منذ بداية كأس العالم.

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وأضاف الاتحاد الإيراني في بيانه: "يتعين على بقية لاعبي الفريق انتظار انضمام مدربهم وزميلهم، قبل التوجه إلى سياتل لخوض المباراة ضد مصر".

وتعادل منتخب إيران في مباراته الأولى بكأس العالم مع نيوزيلندا 2-2، ثم سلباً مع بلجيكا في مباراتها الثانية، ليحافظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة. ومع صعوبة التنقل والظروف السياسية، لم يُخفِ الاتحاد استياءه من الوضع، واصفاً ما يحدث تحت عنوان: "مضايقات جديدة لطارمي وألهوي في المطار وتأخير المنتخب الإيراني".

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