إيران تنتقد الولايات المتحدة بسبب "التمييز" في تأشيرات بعثة منتخبها

- انتقدت السفارة الإيرانية في تركيا الولايات المتحدة بسبب رفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء بعثة المنتخب الإيراني، معتبرة ذلك تمييزًا يعيق مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026. - أكد السفير الأمريكي في تركيا أن لاعبي المنتخب الإيراني حصلوا على التأشيرات، بينما نفت وكالة "فارس" الإيرانية ذلك، مشيرة إلى أن التأشيرات مُنحت للاعبين فقط دون الجهازين الفني والإداري. - وزير الخارجية الأمريكي صرح بأن بلاده لن تسمح لأي إيراني مرتبط بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد المنتخب الإيراني في البطولة.

انتقدت إيران مُمثلة بالسفارة في تركيا، الولايات المتحدة، بسبب مسألة منح تأشيرات لللاعبي المنتخب الإيراني، والسماح لهم بخوض مباريات كأس العالم 2026، وذلك نظراً لحرمان عدد من أعضاء البعثة من السفر بسبب عدم منحهم التأشيرة. وانتقدت السفارة الإيرانية في تركيا، في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، وزارة الخارجية الأميركية بسبب التمييز في التعامل مع مسألة تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.

وجاء في المنشور: "لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءاً لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟. صعّدتم الآن المعاملة التمييزية المتعمدة ضد منتخب إيران لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها"، وأضافت السفارة أنّ "الحكومة الأميركية تحرم فعلياً المنتخب الإيراني من حقه في المشاركة في كأس العالم في ظروف طبيعية ودون ضغوط أو توتر لا مبرر لهما"، مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ"محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكاتها للوائح وعلى المعاملة التمييزية التي يتعرض لها المنتخب الإيراني لكرة القدم".

You cannot whitewash conduct that violates FIFA regulations and breaches the United States’ host obligations merely by praising yourselves.



Why do you not say that visas were denied to a large portion of the managerial and executive staff, technical advisers, and others who are… https://t.co/AoEvfphxmH — Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) June 6, 2026

وكان سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا توم بّراك قد أكد حصول لاعبي منتخب إيران على تأشيرات الدخول إلى بلاده خلال بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما نفت وكالة "فارس" الإيرانية حصول العديد من أعضاء البعثة على التأشيرات. وجاء في منشور لبرّاك على حسابه في منصة إكس، مساء أمس الجمعة: "أشعر بالفخر بالعمل الذي أنجزه فريقنا المتميز في السفارة الأميركية في أنقرة لمعالجة طلبات تأشيرات المنتخب الإيراني لكرة القدم في طريقه للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية. الرياضة تتجاوز الحدود، ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".

في المقابل نفت وكالة "فارس" الإيرانية صحة ما كتبه برّاك، بعدما كشفت أنّ واشنطن لم تُصدر بعد تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهازَين الفني والإداري لمنتخب إيران المشارك في مونديال 2026، موضحة أنّ الأمر يقتصر على منح تأشيرات للاعبين فقط. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أكد أمام مجلس النواب، الأربعاء الماضي، أنّ بلاده لن تسمح لأي إيراني مرتبط بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد منتخب إيران الذي سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.