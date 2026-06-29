إيران تنتقد المعاملة غير العادلة بعد الخروج من كأس العالم 2026

- خرج منتخب إيران من كأس العالم 2026 بعد فشله في التأهل كأفضل ثالث، في بطولة وُصفت بأنها الأصعب على الإيرانيين من جميع النواحي. - الاتحاد الإيراني لكرة القدم أصدر بيانًا يشكر فيه وسائل الإعلام على تغطيتها المهنية، ويعبر عن امتنانه لشعب المكسيك ومدينة تيخوانا على كرم الضيافة. - واجهت بعثة المنتخب الإيراني صعوبات كبيرة بسبب أزمة التأشيرات، حيث منحت أميركا تأشيرات محدودة الأجل، مما أثر على مشاركة المنتخب في البطولة.

خرج منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعد أن فشل في حصد مركز مؤهل من قائمة المتأهلين أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات، في مونديال وُصف بأنه الأصعب على الإيرانيين من جميع النواحي، قبل البداية وخلالها وصولاً إلى النهاية.

ووجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الأحد، رسالة قوية أخيرة قبل سفر بعثة منتخب إيران والعودة إلى البلاد، تطرق فيها إلى المعاملة غير العادلة وغير الرياضية التي عاشها المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، كما توجّه بالشكر إلى وسائل الإعلام التي تابعت أوضاع المنتخب خلال البطولة.

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وجاء البيان الرسمي للاتحاد الإيراني لكرة القدم: "نشكر لكم مهنيتكم، ودعمكم، وتغطيتكم ليس فقط للمشوار الرياضي لمنتخبنا، بل أيضاً للمعاملة غير العادلة وغير الرياضية التي تعرض لها وفدنا خلال فترة إقامته. إن التزامكم بنقل الحقائق بدقة ونزاهة كان محل تقدير كبير بالنسبة لنا. كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشعب المكسيك الرائع، وخصوصاً لمدينة تيخوانا الجميلة وسكانها الطيبين الذين استقبلونا بكرم وضيافة صادقة، وجعلونا نشعر وكأننا في وطننا. إن مغادرة تيخوانا أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لنا جميعاً".

وواجهت بعثة منتخب إيران صعوبات كبيرة بسبب أزمة التأشيرات، إذ عقّدت أميركا مسألة منح التأشيرات كثيراً، كما حرمت عدة أعضاء من بعثة المنتخب الإيراني من الحصول على تأشيرات لدخول أميركا، ووصل الأمر إلى حد منح المنتخب الإيراني تأشيرات لمدة 24 ساعة فقط، لدخول أميركا وخوض المباراة ثم العودة إلى مقر الإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية.