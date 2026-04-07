إيران تنتظر رد الفيفا قبل حسم المشاركة في مونديال 2026

- أكد وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، أن مشاركة إيران في مونديال 2026 تعتمد على رد الفيفا بشأن طلب نقل مباريات المنتخب من الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب التوترات السياسية. - الاتحاد الإيراني يضغط لتغيير مكان المباريات، بينما أكد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أن المباريات ستقام كما هو مقرر في الولايات المتحدة، مما يضع مشاركة إيران في خطر. - الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رحب بالمنتخب الإيراني، لكنه أشار إلى مخاوف أمنية، مما يجعل مشاركة إيران في كأس العالم غير مؤكدة دون ضمانات أمنية.

أكد وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي (66 عاماً)، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإيرانية لن تتخذ قراراً حول مشاركة المنتخب الوطني في مونديال 2026 الذي سيُقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا بعد تلقي رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق.

ويضغط الاتحاد الإيراني من أجل نقل مباريات المنتخب الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال الاتحاد الإيراني الشهر الماضي، إنه يجري محادثات مع الفيفا حول تغيير مكان إقامة المباريات، لكن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أكد الأسبوع الماضي، أن إيران ستلعب مبارياتها في مونديال 2026 كما هو مقرر. وقال دنيا مالي في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول التركية: "طلبنا المقدم إلى الفيفا لنقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك لا يزال قائماً، لكننا لم نتلق رداً بعد". وأضاف: "إذا جرى قبول الطلب، ستكون مشاركة إيران في كأس العالم مؤكدة. ومع ذلك، لم يصدر الفيفا أي رد حتى الآن". وتابع: "بصفتي وزير الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سنحافظ على جاهزية المنتخب الوطني لكأس العالم. ومع ذلك، فإن القرار النهائي سيتخذه مجلس الوزراء".

ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها في المجموعة السابعة بكأس العالم على الأراضي الأميركية، إذ ستلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، قبل مباراتها الأخيرة ضد مصر في سياتل. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، إن المنتخب إيران مرحب به للعب في الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يكون مناسباً، من أجل حياته وسلامته. وأوضح ترامب لاحقاً، أن أي تهديد للاعبين لن يأتي من الولايات المتحدة. وأكمل دنيا مالي: "وفقاً للوائح الفيفا ذات الصلة، فإنه يجب توفير الأمن في البلد المعني، لكن كأس العالم ستنطلق قريباً، والحصول على ضمانات خلال هذه الفترة أمر مشكوك فيه". وأضاف: "في ظل هذه الظروف، فإن إمكانية مشاركة إيران في مباريات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة منخفضة جداً. ولكن إذا جرى توفير الضمانات الأمنية اللازمة، فإن حكومتنا ستتخذ قرارها بشأن مشاركة إيران في كأس العالم".