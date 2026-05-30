إيران تنتظر التأشيرات.. وفيفا تحت الضغط قبل كأس العالم 2026

- يواجه المنتخب الإيراني تحديات في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة والمكسيك قبل كأس العالم 2026، مما يعرقل خطط سفره. - الاتحاد الإيراني لكرة القدم طلب توضيحات من فيفا بشأن إجراءات التأشيرات، ولم يتلقَ رداً حتى الآن، مما يثير القلق حول استعدادات الفريق. - المنتخب الإيراني يخطط لمبارياته ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في الولايات المتحدة، وسط توترات سياسية مع أمريكا منذ فبراير الماضي، مما يزيد من تعقيد الأمور.

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، أن منتخب بلاده لا يزال ينتظر تأشيرات دخول الولايات المتحدة والمكسيك، قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026. وأوضح اتحاد الكرة الإيراني، في بيان رسمي نقلته وكالة أسوشييتد برس، أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى نظيره الدولي "فيفا"، يطالب فيه بـ"الشفافية والتوضيح بشأن إجراءات الحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد الإيراني".

وأشار الاتحاد إلى أنه طلب من فيفا بياناً واضحاً، ولم يتلقَ رداً حتى الآن، مضيفاً أن خطط سفر المنتخب الإيراني إلى المونديال لم تُحسم بعد نتيجة للظروف الراهنة. وكان منتخب إيران يرغب في البداية بإقامة معسكره التدريبي استعداداً لكأس العالم في مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية، قبل أن يقرر نقله إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، بعد أن صرحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للسماح للفريق بالمبيت.

بعيدا عن الملاعب بزشكيان: لاعبات المنتخب الإيراني تعرّضن للتضليل في أستراليا

ويخوض المنتخب الإيراني مبارياته في كأس العالم ضد منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في مدينتي لوس أنجليس وسياتل الأميركيتين، ضمن منافسات المجموعة السابعة، علماً أن اللقاء الأول للفريق بالبطولة سيقام في 15 يونيو/حزيران المقبل. ودخلت إيران في نزاع عسكري مع الولايات المتحدة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، وقد التقى مسؤولون في اتحاد الكرة الإيراني مؤخراً بنظرائهم من فيفا في تركيا التي تشهد استعدادات الفريق لكأس العالم، فيما لم ترد أي معلومات عن هذا الاجتماع.