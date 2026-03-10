- رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، يثير شكوكاً حول مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 بسبب الضغوط السياسية والتوترات مع الولايات المتحدة. - خمس لاعبات إيرانيات طلبن اللجوء في أستراليا، مما أدى إلى وصفهن بـ"خائنات زمن الحرب" من قبل الإعلام الإيراني، رغم أنهن أدين التحية الوطنية في المباريات التالية. - مهدي تاج يزعم تعرض اللاعبات للاختطاف وتدخل الشرطة الأسترالية، مشيراً إلى تجمعات تطالب بتغيير النظام الإيراني، مما يعقد وضع المنتخب.

أثار رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الثلاثاء، مزيداً من الشكوك حول مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 هذا الصيف، بعدما قال إن لاعبات من منتخب إيران للسيدات المشاركات في كأس آسيا للسيدات المقامة في أستراليا تعرضن لضغوط لإجبارهن على الانشقاق. وتحدث تاج، في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلتها وكالة فرانس برس، حول المشاركة في كأس العالم المقررة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في الولايات المتحدة، بينها مباراتان في لوس أنجليس وأخرى في سياتل: "إذا كانت كأس العالم على هذا النحو، فمن ذا الذي يتمتع بعقل سليم سيرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا؟".

وأصبحت مشاركة إيران محل شك منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على البلاد، لترد طهران لاحقاً بسلسلة من الضربات الانتقامية. وفي تطور لافت، تقدمت لاعبات من المنتخب الإيراني بطلبات لجوء، الثلاثاء، عقب مشاركتهن في كأس آسيا للسيدات في أستراليا. وأعلنت الحكومة الأسترالية أن خمس لاعبات إيرانيات، من بينهن قائدة المنتخب زهراء قنبري، غادرن فندق إقامة الفريق سراً خلال الليل وتقدمن بطلبات لجوء لدى السلطات الأسترالية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعبتين أخريين على الأقل تقدمتا بطلب للبقاء في البلاد في وقت لاحق من اليوم نفسه. وكانت بعض اللاعبات قد وُصفن بـ"خائنات زمن الحرب" من قبل التلفزيون الرسمي الإيراني، بعدما بقين صامتات أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة الافتتاحية التي خسرها المنتخب أمام منتخب كوريا الجنوبية للسيدات. غير أن جميع اللاعبات أدّين التحية ورددن النشيد الوطني قبل المباراتين التاليتين في دور المجموعات.

وخسر المنتخب الإيراني المباراتين أيضاً، ليودع البطولة عقب هزيمته أمام منتخب الفيليبين للسيدات الأحد. وقال تاج إن اللاعبات قمن بواجبهن خلال عزف النشيد الوطني، مضيفاً "منتخبنا الوطني للسيدات ردد النشيد الوطني وأدى التحية العسكرية". كذلك ألقى تاج باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إن الأخير نشر تغريدتين عن منتخب السيدات قال فيهما: "نحن نرحب بهن وعليهن أن يصبحن لاجئات". وتابع أن ترامب "هدد أيضاً أستراليا قائلاً: إذا لم تمنحوهن اللجوء فسأمنحهن اللجوء في الولايات المتحدة". وختم بالقول: "كيف يمكن للمرء أن يكون متفائلاً بكأس العالم التي من المفترض أن تُقام في الولايات المتحدة؟".

وزعم تاج أن اللاعبات الخمس تعرّضن للاختطاف، وأن المنتخب واجه عراقيل أثناء محاولته مغادرة أستراليا. وقال: "بعد المباراة، للأسف، جاءت الشرطة الأسترالية وتدخلت، وقامت بإخراج لاعبة أو لاعبتين من الفندق، بحسب المعلومات التي وصلتنا". كذلك تحدث عن ضربة جوية يُزعم أنها استهدفت مدرسة في مدينة ميناب في بداية الحرب، وهي حادثة حمّلت إيران مسؤوليتها لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف: "لقد استشهدت فتياتنا في ميناب، وعددهن 160، وفي هذه الحادثة يقومون باحتجاز فتياتنا كرهائن". وتابع: "لقد ارتكبوا أمراً فظيعاً. الليلة الماضية جاء بعض الأشخاص واستلقوا أمام السيارة التي كانت تقلهن إلى المطار".

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد كانت حشود قد تجمعت خارج ملعب ملعب غولد كوست خلال المباراة أمام الفيليبين، وهي تقرع الطبول وتهتف بـ"تغيير النظام في إيران". كذلك حاصر مؤيدون حافلة المنتخب الإيراني وهم يهتفون: "دعوهن يرحلن" و"أنقذوا فتياتنا". وقال تاج إن المنتخب واجه صعوبات أيضاً في الصعود إلى الطائرة في المطار، مضيفاً: "لقد أعاقوهن تماماً عند البوابة وطلبوا من الجميع أن يصبحوا لاجئين".