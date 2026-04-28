- اقتراب مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026: تزداد فرص مشاركة المنتخب الإيراني في النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، رغم التحديات السياسية واللوجستية، مع انعقاد المؤتمر الـ76 للفيفا في فانكوفر. - حضور رئيس الاتحاد الإيراني: يُتوقع حضور مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، للمؤتمر بعد حصوله على تصريح إقامة مؤقت في كندا، مما يعزز فرص مشاركة المنتخب في البطولة. - تأكيدات الفيفا: أكد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أن إيران ستشارك في المونديال، مشيراً إلى التزام الفيفا بضمان مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة دون عوائق.

تبدو مشاركة منتخب إيران لكرة القدم في كأس العالم 2026 أقرب إلى التحقق، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الـ76 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفانكوفر، في 30 إبريل/نيسان الجاري، والذي من المنتظر أن يناقش عدداً من الملفات التنظيمية الحساسة المرتبطة بالبطولة.

وبحسب تقرير موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فإن حظوظ المنتخب الإيراني للمشاركة بالنهائيات التي ستٌقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تبدو مرتفعة، رغم استمرار بعض التعقيدات السياسية واللوجستية. ومن المنتظر أن يشكّل المؤتمر فرصة لبحث وضع المنتخب الإيراني ضمن أجندة أوسع تتعلق بتنظيم المونديال خصوصاً ما يتصل بملف تنقّل الجماهير بين الدول المستضيفة.

وفي مؤشر إيجابي، يُتوقع حضور رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إلى المؤتمر، بعد حصوله على تصريح إقامة مؤقت في كندا، في خطوة تحمل دلالة رمزية قبل أقل من 50 يوماً على انطلاق البطولة، لا سيما وأن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته على الأراضي الأميركية.

من جهته، حاول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، تبديد الشكوك، مؤكداً في تصريحات سابقة أن "إيران ستشارك بالتأكيد في المونديال"، في إشارة إلى سعي فيفا لضمان مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة دون عوائق. وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن منتخب إيران يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك تزامناً مع الأخبار التي راجت في الساعات الأخيرة، حول المنتخب الذي سيحلّ بدلاً من الفريق الآسيوي في حال انسحابه، ولا سيما عقب تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باولو زامبولي، الذي رشّح إيطاليا لخوض المنافسات، وهو الأمر الذي رفضته الأخيرة رسمياً.