إيران تضع 10 شروط صارمة للمشاركة في كأس العالم 2026

- أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، عن شروط صارمة لمشاركة إيران في كأس العالم 2026، تشمل ضمانات معاملة البعثة واحترام الطاقم الفني ورفع العلم الإيراني وعزف النشيد الوطني، وسط توترات سياسية مع الدول المضيفة. - تعرض وفد الاتحاد الإيراني لمعاملة غير لائقة في كندا، مما أدى إلى عودتهم دون حضور اجتماع "كونغرس" الفيفا، حيث ألغيت تأشيرة أحد الأعضاء بسبب ارتباطات سابقة بالحرس الثوري. - يستعد منتخب إيران في طهران تحت إشراف المدرب أمير قلعة نويي، مع معسكرات تدريبية مكثفة قبل السفر إلى تركيا، حيث ستقام مبارياتهم في الولايات المتحدة ضد بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أن طهران وضعت عشرة شروط للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مطالباً بضماناتٍ بشأن معاملة البعثة وحتى بلاده، وذلك على خلفية الحرب بين الطرفين، وعدم وصول المفاوضات السياسية بينهما إلى توقيع اتفاق يُرسي السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم السبت، مشاركة المنتخب الوطني للرجال في كأس العالم 2026، مطالباً الدول المضيفة - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - بقبول شروطه الصارمة، التي تشمل منح التأشيرات واحترام الطاقم الفني، ورفع العلم الإيراني وعزف النشيد الوطني، بالإضافة إلى توفير التدابير الأمنية اللازمة.

ويأتي هذا الطلب بعد عودة وفد الاتحاد الإيراني من كندا من دون حضور اجتماع "كونغرس" الاتحاد الدولي لكرة القدم في فانكوفر، يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي، حيث تحدث أعضاؤه عن تعرضهم لمعاملة غير لائقة من سلطات الهجرة في أثناء وصولهم إلى المطار، بحسب ما أكد تاج الأربعاء الماضي، حين أشار إلى أن قرار العودة كان طوعياً، بينما قال مسؤولون كنديون لاحقاً إن تأشيرته أُلغيت بسبب ارتباطات سابقة بالحرس الثوري، المصنف كياناً إرهابياً في كندا والولايات المتحدة.

ويواصل منتخب إيران استعداداته المكثفة في المركز الوطني بطهران تحت إشراف المدرب أمير قلعة نويي، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2026، حيث يخوض معسكرات تدريبية مكثفة ومباراة ودية تحضيرية محلية، مع توقف الدوري هناك، ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج التحضيري حتى سفر البعثة إلى تركيا. يُذكر أن مباريات منتخب إيران ستُقام جميعها في الولايات المتحدة خلال دور المجموعات، حيث يلتقي زملاءُ المهاجم مهدي طارمي، كلّاً من بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.