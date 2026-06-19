إيران تستعد لتقديم شكوى لدى "فيفا" بسبب القيود المفروضة خلال المونديال

- يعتزم الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقديم شكوى للفيفا بسبب "القيود" التي تعيق تحضيرات المنتخب لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، مما يؤثر على تكافؤ الفرص مع الفرق الأخرى. - يطالب الاتحاد الإيراني بالسماح للمنتخب بالسفر إلى لوس أنجليس قبل يومين من مباراته ضد بلجيكا للتأقلم مع الأجواء، حيث يواجه صعوبات في تنفيذ خططه التدريبية. - عبّر مدرب المنتخب الإيراني عن استيائه من المعاملة المختلفة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى تأثير التوترات السياسية على الفريق.

أكد مسؤول في منتخب إيران لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنّ اتحاد بلاده يستعد للتقدّم بشكوى لدى نظيره الدولي "فيفا" بسبب "القيود" المفروضة على فريقه خلال كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تمنعه على حدّ قوله من التحضير بشكلٍ جيد لمباراته المقبلة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات الأحد المقبل.

وقال المسؤول في بيان: "على الرغم من تقديم المنتخب الإيراني جدول استعداداته للبطولة قبل وقت كافٍ، إلا أنه واجه مجدداً قيوداً فرضها المنظمون، ما أثر على تنفيذ خطط الجهاز الفني، القيود تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة وقد تضرّ بالتحضيرات".

وتابع بيان المسؤول الإيراني: "نظراً إلى أن المباراة ستقام ظهراً في لوس أنجليس، فقد طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم السماح للمنتخب بالسفر إلى هناك قبل يومين من المباراة، كان الهدف هو توفير وقت كافٍ للاعبين للتأقلم مع أجواء اللقاء، وإكمال الحصة التدريبية الأخيرة، ووضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات، وبناءً عليه، سيعبّر الاتحاد رسمياً عن استيائه ويتقدم بشكوى رسمية لدى فيفا عبر القنوات المناسبة".

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وكان منتخب إيران وعلى لسان مدربه أمير قلعة نويي قد عبّر في وقت سابق عن امتعاضه من معاملة الفريق بطريقة مختلفة عن بقية الوفود في الولايات المتحدة معتبراً أنّه "الأكثر اضطهاداً في التاريخ"، وذلك على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل التوقيع على مذكرة تفاهم خلال اليومين الماضيين، إلا أن ذلك لم يحسّن وضعية "تيم ميلي" الذي كان قد اختار مدينة تيخوانا المكسيكية معسكراً للمونديال بدلاً من أريزونا الأميركية.