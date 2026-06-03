إيران تحسم موعد السفر إلى كأس العالم وسط ترقب صدور التأشيرات

- تأشيرات سفر لاعبي المنتخب الإيراني إلى المكسيك، استعداداً لكأس العالم 2026، متوقع صدورها صباح الأربعاء، مما يمثل تقدماً مهماً في ترتيبات المشاركة. - المنتخب الإيراني يغادر إلى تيخوانا المكسيكية يوم السبت، لاستكمال التحضيرات قبل البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. - الاتحاد الإيراني يركز على ملفات التأشيرات وإجراءات السفر لضمان وصول البعثة في الوقت المحدد، مع استمرار التحضيرات الفنية والبدنية في معسكرات تدريبية.

أفاد مسؤول في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بأن تأشيرات سفر لاعبي المنتخب الوطني إلى المكسيك، استعداداً لمنافسات كأس العالم 2026، من المتوقع أن تصدر بحلول صباح الأربعاء، في خطوة تمثل تقدماً مهماً في ترتيبات مشاركة "تيم ملّي" في البطولة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني، أمير مهدي علوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، يوم الثلاثاء، إنهم يتوقعون صدور التأشيرات صباح الأربعاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنتخب والجهاز الفني في جاهزية عالية ومعنويات مرتفعة قبيل انطلاق المونديال. وأضاف علوي أن بعثة المنتخب الإيراني من المقرر أن تغادر إلى مدينة تيخوانا المكسيكية يوم السبت القادم، إذ سيخوض الفريق المرحلة الأخيرة من تحضيراته قبل التوجه إلى مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن ملف التأشيرات يُعد من أبرز الملفات التي تشغل الاتحاد في هذه المرحلة، إلى جانب متابعة إجراءات السفر الخاصة بالولايات المتحدة وكندا بشكل منفصل، لضمان وصول جميع أفراد البعثة في الوقت المحدد ودون عراقيل.

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وفي سياق التحضيرات، كان المنتخب الإيراني قد نقل معسكره الإعدادي من الولايات المتحدة إلى المكسيك، في إطار خطة لتسهيل الإجراءات اللوجستية قبل انطلاق البطولة، بينما خاض الفريق معسكراً تدريبياً منذ 19 مايو/حزيران في مدينة أنطاليا التركية، قبل الانتقال إلى أنقرة لاستكمال إجراءات التأشيرات لدى السفارة الأميركية. ويواصل الاتحاد الإيراني متابعة تفاصيل التحضير النهائية، في وقت تركز فيه البعثة على الجوانب الفنية والبدنية استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.