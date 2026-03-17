- تسعى إيران لنقل مباريات منتخبها في كأس العالم 2026 إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة بسبب التوترات السياسية وتصريحات ترامب التي أثارت مخاوف بشأن سلامة الفريق. - السفارة الإيرانية في المكسيك أكدت عدم تعاون الحكومة الأميركية في إصدار التأشيرات وتقديم الدعم اللوجستي، مما دفع إيران لاقتراح نقل المباريات إلى المكسيك. - رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أشار إلى أن إيران تتفاوض مع فيفا لضمان مشاركة المنتخب في المكسيك، مؤكداً على أهمية سلامة الفريق.

بدأت إيران في محاولات لاتخاذ إجراءات خاصة من أجل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، الذي ستستضيفه كل من أميركا والمكسيك وكندا، وذلك في ظل الحرب الدائرة حالياً، والتعقيدات السياسية والدبلوماسية والرياضية التي تسببت بها.

وكشفت السفارة الإيرانية في مدينة مكسيكو سيتي، فجر الثلاثاء، أن إيران تُفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل محاولة نقل مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة الأميركية، في ظل الحرب الحالية التي من شأنها أن تؤثر بمشاركة المنتخب الإيراني في المونديال الكبير، وبشكل خاص بعد تصريحات ترامب الأسبوع الماضي التي قال فيها: "المنتخب الإيراني مرحب به في بطولة كأس العالم في أميركا، لكن أنصحهم بعدم المشاركة من أجل سلامتهم الخاصة".

وذكرت السفارة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في بيان، فجر الثلاثاء: "نظراً لعدم تعاون الحكومة الأميركية في إصدار التأشيرات وتقديم الدعم اللوجستي للمنتخب الإيراني استعداداً لبطولة كأس العالم 2026 (الذي تتشارك في استضافته كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك)، اقترح سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل بسيدنيده، على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل مباريات إيران في البطولة من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" تصريحات للسفير بسيدنيده قال فيها: "نؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة الأميركية لا تتعاون معنا في مسألة التأشيرات. نحن مهتمون بالمشاركة في كأس العالم، لكن الحكومة الأميركية لا تقدم الدعم اللوجستي أو الإداري اللازم. بإمكان فيفا التدخل لتمكين المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم، ولكن في المكسيك. وستتخذ وزارة الرياضة والشباب الإيرانية القرار النهائي. نحن نحب الشعب المكسيكي كثيراً، وبالنسبة إلينا، الخيار الأمثل إقامة مبارياتنا في المكسيك".

في المقابل، نقل الحساب الرسمي للسفارة الإيرانية في المكسيك عبر موقع "إكس" بياناً لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أكد فيه أنه "بما أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، قال صراحةً إنه لا يستطيع ضمان سلامة المنتخب الإيراني، فلن نسافر بالتأكيد إلى الولايات المتحدة الأميركية، ونحن نتفاوض حالياً مع فيفا لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".