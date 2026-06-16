إيران تتعادل أمام نيوزيلندا بنتيجة 2-2 في افتتاح مشوارهما المونديالي

- شهدت مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 تعادلًا مثيرًا 2-2، حيث افتتح إليجاه جاست التسجيل لنيوزيلندا، وردّ رامين رضائيان بهدف التعادل لإيران في الشوط الأول، قبل أن يعيد جاست التقدم لنيوزيلندا ويعادل محمد محبي النتيجة لإيران في الشوط الثاني. - تميزت المباراة بأخطاء دفاعية من الطرفين، حيث فشل الدفاع في السيطرة على مهاجمي الخصم، مع تراجع نيوزيلندا بدنيًا واعتمادها على الهجمات المرتدة. - تعادل فرق المجموعة السادسة في النقاط بعد تعادل مصر وبلجيكا، مما يجعل المنافسة مفتوحة في الجولات القادمة.

تعادل منتخب إيران أمام نظيره النيوزيلندي بنتيجة 2-2 في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سو فاي ستاديوم" في لوس أنجليس الأميركية، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في مواجهة مثيرة شهدت ندية كبيرة ومحاولات عديدة على المرميين.

وافتتح إليجاه جاست (26 عاماً) باب التسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكراً في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة حاسمة من النجم المخضرم كريس وود مهاجم نادي نوتنغهام فورست الناشط في الدوري الإنكليزي، ليمهدها له وسط غياب الرقابة الدفاعية اللصيقة، مسدداً كرة عجز عن التصدي لها الحارس علي رضا بيرانفاند (33 عاماً)، لكن ذلك لم يمنع "تيم ميلي" من معادلة الكفة في الدقيقة 32 عن طريق رامين رضائيان (36 عاماً)، الذي يمثّل المنتخب دولياً منذ عام 2015.

ومع انطلاق الشوط الثاني عاد منتخب نيوزيلندا ممثل قارة أوقيانوسيا والملقب بـ"البيض" للتقدم عن طريق جاست نفسه لاعب فريق ماذرويل الاسكتلندي في الدقيقة 52، لكن كما الحصة الأولى عاد منتخب إيران في النتيجة بعدما هزّ محمد محبي شباك الحارس مارك كورومبي في الدقيقة 63.

وحاول الطرفان بعدها في الدقائق المتبقية متابعة الهجوم ومحاولة تسجيل هدف الفوز، لكن التعادل بقي سيد الموقف حتى جاءت صافرة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس معلنة حصد كلّ طرف نقطة واحدة، لتتعادل فرق المجموعة السادسة في عدد النقاط بعد تعادل مصر وبلجيكا أيضاً في وقت سابق مساء الاثنين بهدفٍ لمثله.

وكانت العلامة الفارقة في هذه المواجهة الأخطاء الدفاعية لدى الطرفين، بعدما فشل قلبا الدفاع في إحكام السيطرة على مهاجمي الخصم، وسط تراجع منتخب نيوزيلندا في الحصة الثانية على مستوى اللياقة البدنية، والاعتماد فقط على الهجمات المرتدة، مع الإشارة إلى أنّ نقطة التعادل كانت منصفة لهما.

يُذكر أن منتخب إيران وصل إلى مدينة لوس أنجليس ليل الأحد قادماً من مدينة تيخوانا في المكسيك، بعدما نقل معسكره إلى هناك، بسبب العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة مستضيفة الحدث بملفٍ ثلاثي مشترك إلى جانب كندا والمكسيك للمرة الأولى في التاريخ.