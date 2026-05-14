- قلق إيراني بشأن التأشيرات: أعرب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن قلقه لعدم حصول منتخب بلاده على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026، وسط غموض حول مشاركة الفريق. - اجتماع حاسم مع الفيفا: من المقرر عقد اجتماع مع الفيفا لحل مشكلة التأشيرات، حيث أكد جياني إنفانتينو أن إيران ستشارك في البطولة، لكن لم تُصدر تأشيرات بعد. - استعدادات المنتخب الإيراني: سيسافر اللاعبون إلى أنقرة لأخذ بصماتهم كجزء من إجراءات التأشيرة، وسيبدأون معسكرهم التدريبي هناك، مع إقامة مباراتين وديتين.

أعرب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الخميس، عن قلقه لعدم حصول منتخب بلاده على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026 التي تستضيفها أميركا إلى جانب المكسيك وكندا. ومع تبقي 28 يوماً على الحدث، لا تزال التأشيرات غائبة عن منتخب إيران، وسط استمرار الغموض حول مشاركة الفريق الآسيوي في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، وذلك منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شهر فبراير/ شباط، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إيرنا: "لم تُصدر أي تأشيرات حتى الآن، سنعقد اجتماعاً حاسماً مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" غداً أو بعد غد. يجب عليهم تقديم ضمانات لنا، لأن مسألة التأشيرات لم تُحل بعد".

ورغم هذه المخاوف، أكد رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، أن إيران ستخوض مبارياتها في كأس العالم بالولايات المتحدة كما هو مُخطط لها في وقت سابق، لكن مهدي تاج علّق حول الضمانات التي تحدث عنها السويسري: "لم نتلقَّ أي تقارير من الطرف الآخر بخصوص الأفراد الذين حصلوا على تأشيرات".

ووفقاً لمهدي تاج، من المقرر أن يسافر اللاعبون إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين المقبل لأخذ بصماتهم كجزء من إجراءات طلب التأشيرة، وهناك سيبدأ الفريق معسكره التدريبي تحضيراً لكأس العالم، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين هناك، إحداهما ضد غامبيا في 29 مايو/ أيار.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بإصدار التأشيرات، أُقيم حفل وداع للمنتخب الوطني يوم الأربعاء الماضي في ساحة انقلاب بطهران، قبل مغادرته إلى كأس العالم 2026، وحضر العديد من الإيرانيين لتقديم التشجيع الأخير لمنتخبهم الوطني.