إيثان مبابي يتألق أمام باريس سان جيرمان أمام أعين شقيقه كيليان

أنقذ النجم الصاعد إيثان مبابي (18 عاماً) فريقه ليل من السقوط أمام باريس سان جيرمان، بعدما سجّل هدف التعادل (1-1) عقب دخوله بديلاً في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وجاء الهدف الثمين تحت أنظار شقيقه كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني الحالي وأيقونة الباريسي السابقة، ووالدهما، اللذين تابعا المباراة من مدرجات ملعب بيار موروا.

وبعد فوز مقنع على برشلونة الإسباني (2-1) في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، استعادت تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي صدارة "الليغ 1" من الغريم أولمبيك مرسيليا رغم التعادل أمام ليل، وجاء ذلك في ظل غياب عدد من الركائز الأساسية، مثل عثمان ديمبيلي، وديزيريه دوي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وماركينيوس. ولم تكن البداية سهلة، إذ انتظر الفريق الباريسي حتى الدقيقة الـ 29 و50 ثانية ليوقّع على محاولته الأولى نحو المرمى، وهو أطول زمن يتأخر فيه باريس سان جيرمان عن تسديد كرته الأولى، في مباراة بالدوري الفرنسي، منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2018 (30:00 ضد بوردو)، وفق إحصائيات موقع أوبتا العالمي.

وفي الشوط الثاني، تحرك الفريق الباريسي بحثاً عن تسجيل أول الأهداف، ليُجري لويس إنريكي تغييرات مؤثرة في الدقيقة الـ59، بإشراك أشرف حكيمي، ونونو مينديز، وفيتينيا، الذي لعب بديلاً للمرة الأولى هذا الموسم، وخاض مباراته رقم 100 مع النادي الباريسي، ولم يتأخر مردود هذه التغييرات، إذ تمكن الظهير البرتغالي من افتتاح التسجيل من ركلة حرة رائعة، بتسديدة يسارية مقوسة هزت شباك ليل في الدقيقة الـ66.

وعلى الجهة الأخرى، لجأ أصحاب الأرض إلى تغييرات هجومية، أبرزها دخول المغربي حمزة إيغامان وإيثان مبابي في الدقيقة الـ81، وبعد أربع دقائق فقط، استثمر إيثان تمريرة رائعة من إيغامان، ليسدد كرة يسارية مقوسة من مشارف المنطقة هزت شباك شوفالييه، وسط فرحة عارمة في المدرجات من شقيقه كيليان ووالده، وانتهى اللقاء بالتعادل (1-1)، ليبقى سان جيرمان متصدراً بـ16 نقطة، بفارق نقطة عن أولمبيك مرسيليا، فيما يحتل ليل المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وبعد يوم واحد فقط من فوز ريال مدريد على فياريال بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مباراة تألق خلالها كيليان مبابي بتسجيل هدف وصناعة آخر، فضّل النجم الفرنسي حضور لقاء ليل وباريس سان جيرمان إلى جانب والده ويلفريد لمساندة شقيقه الأصغر، مع الإشارة إلى أن قائد المنتخب الفرنسي، الذي تعرض لإصابة في كاحله اليمنى بنهاية مباراة فريقه الأخيرة، من المرتقب أن ينضم إلى معسكر "الديوك" في كليرفونتين، يوم الاثنين المقبل، استعداداً لفترة التوقف الدولي.