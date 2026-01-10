إيثان مبابي بين فرنسا والجزائر.. قرار مؤجل وخيارات مفتوحة

- إيثان مبابي، لاعب الوسط الشاب، يواجه قراراً مصيرياً بشأن المنتخب الذي سيمثله دولياً، مع تفضيله التريث وعدم التسرع في حسم هذا الملف الحساس، رغم التواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. - يفضل إيثان حالياً المنتخب الفرنسي، حيث يسعى لمواصلة تطوره في بيئة مألوفة بجانب شقيقه كيليان، مع الأخذ في الاعتبار أصوله الجزائرية وعلاقته بزملائه الجزائريين في نادي ليل. - أبدى إيثان اهتماماً بمشوار المنتخب الجزائري خلال وجوده في المغرب، مما يعكس ارتباطه الثقافي والرياضي بالجزائر.

في ظل الاهتمام المتزايد بمستقبله الدولي، وجد إيثان مبابي (19 عاماً) نفسه أمام قرار مصيري يتعلق بالمنتخب الذي سيمثله في السنوات المقبلة، وسط حديث عن مفاضلة هادئة بين الخيارات، ورغبة واضحة في عدم التسرع بحسم هذا الملف الحساس. وبحسب أحدث المعلومات التي كشفتها صحيفة لو باريزيان الفرنسية، اليوم السبت، فإنّ إيثان مبابي الذي تلقى أخيراً تواصلاً من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر التريث وعدم الاستعجال في حسم مستقبله الدولي.

ويرغب لاعب خط الوسط الشاب في التعامل بحذر شديد مع هذا الملف، الذي يُعد في الوقت نفسه حساساً ومفصلياً بالنسبة للخطوات المقبلة في مسيرته الكروية. وفي المرحلة الحالية، تبقى أولويته الواضحة متمثلة في المنتخب الفرنسي، حيث يأمل مواصلة تطوره في بيئة مألوفة بالنسبة له، ولا سيما إلى جانب أخيه الأكبر كيليان.

ولشقيق كيليان مبابي أصول جزائرية، إذ ينحدر أجداد والدته فايزة العماري من منطقة القبائل. وخلال وجوده في المغرب، رفقة شقيقه كيليان ووالده ويلفريد، لحضور مباراة الكاميرون وساحل العاج التي انتهت بالتعادل (1-1) على ملعب مراكش الكبير، أبدى إيثان اهتماماً خاصاً بمشوار المنتخب الجزائري في البطولة. وبيّن التقرير ذاته، أن هذا الأمر يعود إلى علاقته القريبة بزميليه الجزائريين في ليل، نبيل بن طالب وعيسى ماندي. ولم يتم استدعاء بن طالب من قبل المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، في حين يحضر ماندي مع المنتخب الجزائري في المغرب، حيث خسر مواجهة ربع النهائي أمام نيجيريا (0-2)، اليوم السبت.