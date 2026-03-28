إيتاوما يرفض الاستسلام لأرقام مايك تايسون في الملاكمة

يرفض الملاكم البريطاني موسى إيتاوما (21 عاماً) الاستسلام لأرقام الأسطورة الأميركي مايك تايسون، الذي ما زال يحتفظ برقمه الذهبي، الذي حققه في عام 1986، عندما أصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل برياضة "الفن النبيل".

واقتنع موسى إيتاوما أن مسألة تحطيم رقم تايسون المستمر منذ عام 1986 لا يمكن تحقيقها، بعدما تجاوز سن الـ21 من عمره، لكن الملاكم الشاب يعمل على أن يدخل تاريخ رياضة "الفن النبيل" بأن يصبح أحد أصغر أبطال العالم في تاريخ الوزن الثقيل، حيث وضع خطة محكمة للغاية، قبل خوض المواجهات الصعبة، وفق ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

ويستعد موسى إيتاوما لخوض اختبار حقيقي أمام منافسه الأميركي جيرمين فرانكلين، اليوم السبت، إذ يعتقد الملاكم البريطاني أن تحقيق الفوز يُعد رسالة قوية للغاية لجميع منافسيه، بأنه سيصبح أحد أصغر أبطال العالم في تاريخ الوزن الثقيل خلال السنوات القادمة، رغم أن النزال القادم يُعد الأصعب والأعنف، بسبب خبرة غريمه.

ولم يتجرع موسى إيتاوما الهزيمة حتى الآن منذ دخوله الاحتراف في عالم الملاكمة، بعدما حقق 13 انتصاراً متتالياً، لكنه عبّر عن خيبة أمله الكبرى، بسبب عدم قدرته على كسر الرقم القياسي الذي سجله مايك تايسون، الذي أصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل بتاريخ رياضة "الفن النبيل"، عندما نجح في تحقيق الفوز على خصمه تريفور بيربيك بالضربة القاضية في جولتين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1986.

ويدرك موسى إيتاوما أن تحقيق الانتصار على الأميركي جيرمين فرانكلين سيجعله مؤهلاً بشكل مباشر إلى مواجهة أفضل 10 ملاكمين في الوزن الثقيل بالعالم، أبرزهم البطل الحالي الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي ربما سيكون الباب أمام البريطاني ليدخل تاريخ رياضة "الفن النبيل"، كونه أحد أصغر أبطال العالم في الوزن الثقيل، بالإضافة إلى مواصلة سلسلة عدم الخسارة في مسيرته الاحترافية.