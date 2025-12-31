إهانة حكم توقف لاعبين في كأس أمم أفريقيا

- أوقفت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاعبي منتخب غينيا الاستوائية، كارلوس أكاكبو وجوسيت ميراندا، لأربع مباريات بسبب إهانتهما الحكم ميسي نكونو بعد خسارتهما أمام السودان في كأس أمم أفريقيا بالمغرب. - تم تغريم قائد منتخب بوركينا فاسو، بيرتراند تراوري، بمبلغ عشرة آلاف دولار بسبب تصريحاته المسيئة بعد خسارة فريقه أمام الجزائر، حيث اتهم الحكام بمنح ركلة جزاء غير صحيحة. - بدأت العقوبات في 31 ديسمبر، وتشمل أربع مباريات دولية للاعبي غينيا الاستوائية، بينما قدم تراوري اعتذاراً رسمياً عن تصريحاته.

قررت لجنة الحُكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف لاعبين من منتخب غينيا الاستوائية، بعدما أهانا حكماً في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، فيما غُرّم قائد منتخب بوركينا فاسو بيرتراند تراوري بسبب تصريحاته عقب المباراة.

وبحسب بيان للجنة الحُكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أوقف قائد منتخب غينيا الاستوائية كارلوس أكاكبو وزميله جوسيت ميراندا لأربع مواجهات لكلّ منهما، بسبب إهانتهما الحكم الكونغولي ميسي نكونو، وتوجيه عبارات نابية بعد خسارة المواجهة أمام السودان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب.

وأوضح البيان أن عقوبة لاعبَي منتخب غينيا الاستوائية ستبدأ اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتسري على أربع مواجهات دولية مع بلادهما، بالإضافة إلى تغريم قائد منتخب بوركينا فاسو بيرتراند تراوري بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، بسبب "تصريحات مسيئة" أدلى بها بعد خسارة بلاده أمام الجزائر بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وختم البيان بأن عقوبة قائد منتخب بوركينا فاسو سببها اتهام الحُكام بمنح منتخب الجزائر ركلة جزاء غير صحيحة، متهماً الحكم بأنه أفسد المواجهة، واعتبرت لجنة الحُكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أنّه استخدم عبارات "مسيئة"، والغرامة المالية جاءت بعدما قدّم اعتذاراً رسمياً عن تصريحاته.