إنيستا يتفق مع الاتحاد المغربي لكرة القدم على هذا المنصب

- الاتحاد المغربي لكرة القدم يقترب من تعيين أندريس إنيستا مديراً رياضياً لمنتخب "أسود الأطلس"، حيث سيساهم في تعزيز مشروع الأداء للمنتخب. - صحيفة ماركا تشير إلى أن الاتفاق النهائي لم يُبرم بعد، لكن المفاوضات مستمرة، مع توقع انضمام إنيستا قبل تشافي هيرنانديز الذي قد يدرب المنتخب بعد كأس العالم 2026. - تم تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب المغربي بمساعدة جواو ساكرامنتو، بهدف إعداد الفريق لكأس العالم 2026.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الجمعة، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنهى تعيين الإسباني أندريس إنيستا (41 عاماً)، مديراً رياضياً لمنتخب "أسود الأطلس". وأضافت الصحيفة الكتالونية، التي أجرت مقابلات مع مصادر مطلعة، أن "إنييستا سيساهم في هيكلة وتعزيز مشروع الأداء للمنتخب المغربي الأول، بينما سيُضفي جواو ساكرامنتو (مساعد المدرب محمد وهبي)، منهجية عمل مُلائمة للبيئات عالية الضغط، ما سيُساهم في إعداد الفريق اليومي وأدائه".

من جانبها، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن أسطورة برشلونة السابق لم يتوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. ومع ذلك، بدا كل شيء جاهزاً، كما أن البيان الصحافي الذي سيُعلن عن وصوله كان قد جرى إعداده وكان من المقرر إصداره اليوم الجمعة. لكن في نهاية المطاف، لم يتم إبرام الصفقة بعد، وأكدت أن كل شيء لا يزال وارداً بشأن هذا الاتفاق، ومن المتوقع استئناف المفاوضات. وقد يكون إنيستا أول من ينضم إلى المنتخب المغربي قبل تشافي هيرنانديز، الذي قد يتولى تدريب المنتخب بعد كأس العالم 2026، وفقاً للصحيفة ذاتها.

وكان الاتحاد المغربي قد كشف، مساء الخميس، عن تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للمدرب وليد الركراكي، بمساعدة ساكرامنتو، وسيكون الهدف الأساسي إعداد منتخب "أسود الأطلس" للمشاركة في كأس العالم 2026. أما إنيستا فقد اعتزل اللعب أخيراً بعد تجارب عديدة خاصة مع نادي برشلونة الإسباني قبل خوض تجربة في اليابان وأخرى في الإمارات، ويُعتبر من أفضل لاعبي وسط الميدان.