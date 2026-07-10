إنكلترا مهددة أمام النرويج.. فيروس يضرب اللاعبين وأحدهم في العزل

- يواجه منتخب إنكلترا أزمة صحية في معسكره قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي مونديال 2026 بسبب انتشار فيروس، مما يهدد جاهزية الفريق المرشح للقب. - تم عزل اللاعب ديكلان رايس، أحد أهم لاعبي الوسط، مما يثير القلق حول تأثير غيابه المحتمل على أداء الفريق أمام النرويج، التي تضم نجومًا مثل إرلينغ هالاند. - رغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية، فإن المنتخب الإنكليزي يسعى لاحتواء الفيروس لتجنب تأثيره على اللاعبين الآخرين، مما يضع المدرب توماس توخيل في موقف صعب.

تعرض منتخب إنكلترا لأزمة كبيرة في معسكره الحالي قبل مواجهة القمة أمام منتخب النرويج في الدور ربع النهائي لمونديال 2026، وذلك بسبب فيروس انتشر داخل البعثة، ومن الممكن أن يُهدد مستوى المنتخب المرشح للمنافسة على لقب البطولة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الجمعة، أن لاعب منتخب إنكلترا ديكلان رايس وُضع في العزل حالياً بعيداً عن زملائه في المنتخب، قبل ساعات من مواجهة منتخب النرويج في قمة الدور ربع النهائي في مونديال 2026، وهناك تخوف كبير من أن يُصاب عدة لاعبين بالفيروس، الأمر الذي سيؤثر سلباً على جاهزية إنكلترا لخوض المواجهة التي تؤهل الفائز فيها للدور نصف النهائي.

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ولم تكشف الصحيفة البريطانية تفاصيل إضافية حول إصابة ديكلان رايس، وإن كانت هناك إصابات أخرى بين اللاعبين بسبب الفيروس، ولكن هناك معطيات تُشير إلى أن بعثة المنتخب الإنكليزي واثقة بأنها قادرة على احتواء الفيروس لكي لا يمتد إلى أكثر من لاعب واحد، ما سيجعل المدرب توماس توخيل في ورطة فنية حقيقية قبل مواجهة النرويج الصعبة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مشاركة ديكلان رايس أمام النرويج باتت محل شك حالياً، رغم أنه واحد من أهم اللاعبين في خط وسط منتخب إنكلترا، ولا يُمكن الفوز في المواجهة من دون حضوره على أرض الملعب أمام منافس صعب يملك لاعبين هدافين مثل إرلينغ هالاند وألكسندر سورلوث وغيرهما من النجوم الذين صنعوا الفارق في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن.