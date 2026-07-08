إنكلترا تواجه النرويج في ظروف صعبة.. حرارة عالية وعواصف رعدية

كرة عالمية
واشنطن

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08 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:09 (توقيت القدس)
صاعقة خلال مباراة الإكوادور والمكسيك، 30 يونيو 2026 (كارل ريسين/Getty)
صاعقة خلال مباراة الإكوادور والمكسيك، 30 يونيو 2026 (كارل ريسين/Getty)
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- تواجه مباراة إنكلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 تهديدات بسبب الطقس، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية، مما يجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 43 درجة بسبب الرطوبة العالية.
- بروتوكول الفيفا ينص على تأخير المباريات لمدة 30 دقيقة على الأقل في حالة العواصف الرعدية، مع ضرورة إيقاف المباراة إذا رُصدت صاعقة برق على بُعد ثمانية أميال من الملعب.
- سيتم تسجيل قراءات مؤشر درجة حرارة الكرة الرطبة (WBGT) قبل المباراة، مع إمكانية تطبيق فترات راحة للتبريد بسبب الظروف الجوية القاسية.

تواجه مباراة إنكلترا والنرويج تهديداً جديداً مع توقعات بتفاقم مشاكل الطقس، مما قد يعقد خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل هذه القمة المنتظرة في ربع نهائي كأس العالم 2026، وذلك على غرار ما حصل في لقاء الأسود الثلاثة أمام المكسيك في دور الـ16 على ملعب "أزتيكا" حين جرى تأجيل موعد المواجهة لمدّة ساعة.

ومن المنتظر أن تواجه مباراة إنكلترا والنرويج اضطرابات كبيرة بسبب الطقس، وسط احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى 34، لكن المثير للقلق أنّه مع ازدياد نسبة الرطوبة ستكون الحرارة المحسوسة في الملعب نحو 43 درجة مئوية، بحسب ما أكد الأربعاء خبراء الأرصاد الجوية في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي توقعت هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية قبل انطلاق المباراة وأثناءها.

وينصّ بروتوكول الفيفا على تأخير ما لا يقل عن 30 دقيقة بسبب العواصف الرعدية، حيث يلتزم الاتحاد الدولي للعبة بالقواعد التي تضعها السلطات المحلية خلال البطولة، وهذا يعني أنه في حال رصد أي صاعقة برق على بُعد ثمانية أميال من الملعب، يجب إيقاف المباراة مباشرة، كما يتعين على الجميع اتباع توصيات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في الولايات المتحدة، والتي تنصّ على ضرورة مغادرة اللاعبين أرض الملعب ودخول المشجعين إلى مناطق مغلقة داخل الاستاد بعيداً عن مقاعدهم.

فرحة هاري كين مع إنكلترا في ملعب أزتيكا، 5 يوليو 2026 (مارتين فونسيكا/Getty)
بعيدا عن الملاعب
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في الوقت نفسه، سيقوم المسؤولون بتسجيل قراءات مؤشر درجة حرارة الكرة الرطبة (WBGT) قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، ومرة ​​أخرى قبل ساعة من بدايتها في الملاعب التي تُعتبر شديدة الحرارة أو الرطوبة، كما تنص لوائح الفيفا الخاصة بالبطولة، على أن الظروف الجوية القاسية قد تستدعي تطبيق فترات راحة للتبريد خلال المباراة بشكل متزايد.

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