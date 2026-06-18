إنكلترا تهزم كرواتيا برباعية وتوجه رسالة إلى بقية المنافسين

- حقق منتخب إنكلترا فوزاً مثيراً على كرواتيا بنتيجة 4-2 في كأس العالم 2026، بفضل مهارات الخط الأمامي وتدخلات تقنية الفار التي ساعدت هاري كين في تسجيل هدفين. - شهدت المباراة تنافساً قوياً، حيث تعادل الفريقان مرتين، لكن إنكلترا استعادت التقدم في الشوط الثاني بفضل أهداف جود بيلنغهام وماركيس راشفورد. - أثبتت إنكلترا قدرتها على المنافسة بقوة في البطولة بفضل تجانس الفريق وفعالية دكة الاحتياط، مما يرسل رسالة قوية لبقية المنافسين.

حقق منتخب إنكلترا انتصاراً مثيراً مساء الأربعاء، على نظيره الكرواتي بنتيجة (4ـ2)، في منافسات المجموعة 12 من كأس العالم 2026. وشهدت المباراة تنافساً قوياً حيث كان كل فريق قادراً على الانتصار، ولكن في النهاية كان التفوق إنكليزياً بفضل مهارات عناصر الخط الأمامي، فقد تعددت الفرص الإنكليزية في المواجهة، ليدخل فريق المدرب الألماني، توماس توخيل المسابقة من الباب الكبير.

ونجح منتخب إنكلترا في التقدم سريعاً في النتيجة، بعد خطأ من نجم كرواتيا لوكا مودريتش كلف منتخب بلاده ركلة جزاء، نفذها المهاجم هاري كين ولكن الحارس تصدى لها غير أن تدخل حجرة الفيديو المساعد "الفار"، دفع الحكم الفرنسي كليمونت تربين إلى إعادة التنفيذ لينجح كين في التسجيل هذه المرة. ولكن منتخب كرواتيا عدل النتيجة بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من مارتن باتورينا أعادت منتخب بلاده في المباراة، ولكن كين عاد مجدداً وأضاف الهدف الثاني بكرة رأسية، ردّ عليها منتخب كرواتيا بهدف التعادل في الدقائق الأخيرة عبر بيتار موسى.

وخلال الشوط الثاني، رفع منتخب "الأسود الثلاثة" مستواه، بحثاً عن استعادة التقدم ونجح جود بيلنغهام في إعادة إنكلترا للتقدم في النتيجة لتدخل المباراة مرحلة متكافئة بتبادل الهجمات والغلبة كانت إنكليزية، فبعد هدف نجم ريال مدريد، بيلنغهام، جاء الهدف الرابع ليحمل توقيع لاعب نادي برشلونة ماركيس راشفورد.

بعيدا عن الملاعب الحقائب الشفافة كلمة السرّ لدخول ملاعب كأس العالم

وتُعتبر هذه المواجهة من أفضل المباريات لحدّ الآن في كأس العالم، وكل منتخب أثبت أنه قادر على الذهاب بعيداً في المسابقة، وخاصة إنكلترا التي تملك مجموعة أكثر تجانساً كما أن الحلول على دكة الاحتياط تبدو مهمة وقادرة على منح المنتخب دفعاً قوياً، ليوجه رفاق هاري كين رسالة قوية إلى بقية المنافسين في هذه النسخة من المونديال.