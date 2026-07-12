إنكلترا تنهي مغامرة النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

- تأهل منتخب إنكلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على النرويج (2-1)، ليصل للمرة الرابعة إلى المربع الذهبي بعد دورات 1966 و1990 و2018، بينما توقفت مسيرة النرويج في ربع النهائي. - شهدت المباراة أداءً متبايناً، حيث تقدم النرويج بهدف أندرياس شيلدروب، لكن إنكلترا عادت سريعاً بهدف جود بيلنغهام، وألغى الحكم هدفاً لهاري كين بسبب التسلل. - في الحصص الإضافية، سجل بيلنغهام هدف الفوز مستغلاً خطأ الحارس النرويجي، ليواجه منتخب إنكلترا الأرجنتين في نصف النهائي.

تأهل منتخب إنكلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بانتصاره على منتخب النرويج بنتيجة (2ـ1) مساء السبت، في المواجهة التي دارت بينهما في ملعب ميامي، وهي المرة الرابعة التي يصل فيها منتخب إنكلترا إلى المربع الذهبي بعد دورات 1966 و1990 و2018، بينما توقفت مسيرة النرويج في ربع النهائي، بعد مشاركة تُعتبر تاريخية بوصوله إلى هذا الدور.

وكان نسق المباراة بطيئاً في بدايته، حيث حاول منتخب إنكلترا فرض أسلوب لعبه على منافسه، مستغلاً قوته الهجومية أساساً، وكان الطرف الأفضل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه، بينما بدأ أداء النرويج هجومياً يشهد تحسناً بعد محاولة أولى من إرلينغ هالاند، وفي الدقيقة الـ36 نجح أندرياس شيلدروب في مغالطة الحارس جوردان بيكفورد بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء، محدثاً منعرجاً في المباراة، غير أن المنتخب الإنكليزي كان مصراً على العودة سريعاً، لينجح نجمه جود بيلنغهام في خطف التعادل بعد إمداد من أنطوني غوردن، محرزاً الهدف الخامس في رصيده في البطولة، وقد سجل المنتخب الإنكليزي هدفاً عبر هاري كين ألغاه الحكم لوجود تسلل.

وشهدت الفترة الثانية دخولاً قوياً من منتخب النرويج الذي كان أفضل من منافسه هجومياً، وسجل هدفاً، لكن الحكم الفرنسي ألغاه بعد العودة إلى حجرة الفيديو المساعد "الفار". ورغم التعديلات التي قام بها مدرب إنكلترا، توماس توخيل من أجل استعادة السيطرة على وسط الميدان، فإن ذلك لم يكن كافياً، حيث كان المنتخب النرويجي الأفضل والأخطر، خصوصاً عبر الكرات الثابتة التي كادت أن تعطيه التقدم في النتيجة، بعدما اصطدمت كرة فريدريك أورسنيس، بالعارضة في الدقيقة الـ75. وأنهى المنتخب الإنكليزي الشوط الثاني مهاجماً بقوة، معتمداً عل مهارات بوكايو ساكا في المراوغة، وكاد أن يحسم النتيجة قبل الحصص الإضافية.

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وعاد بيلنغهام ليلعب دور الهداف، مستغلاً خطأً من الحارس النرويجي في إبعاد الكرة، ليحرز الهدف الثاني في اللقاء مع بداية الحصة الإضافية الأولى. وهذا الهدف جعل إنكلترا تتحرر من الضغوط، حيث فرض رفاق هاري كين سيطرة واضحة قابلها تراجع نرويجي، خصوصاً بعد تعويض المهاجم هالاند مع نهاية الحصة الإضافية الأولى. ورغم محاولات الضغط النرويجي، كسب منتخب إنكلترا التحدي، وحسم المباراة، وللمرة الثانية في النسخة الحالية يقلب رفاق بيكفورد الطاولة على منافسهم بعد مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، وسيواجه الإنكليز في نصف النهائي يوم الأربعاء، منتخب الأرجنتين الذي فاز على سويسرا.